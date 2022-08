Destinatii turistice uimitoare de pe glob (Galerie foto)

Pana sa ajungem sa vizitam alte planete, sa imbratisam la scara turismul spatial, n-ar fi rau sa ne familiarizam cu locurile speciale de pe Terra, deloc putine la numar. O viata de om nu e suficienta pentru a bifa nici macar o parte dintre locurile speciale de pe Pamant.

Virtual, insa, ne putem arunca o privire catre unele dintre destinatiile turistice uimitoare de pe glob, cu ajutorul Los Angeles Times.

1. Caverna tanguirii, Vallecito, California

Aceasta este una dintre cele mai mari pesteri din California, ducand vizitatorii la circa 82 de metri sub pamant. Indiferent de temperatura de afara, cea din interiorul pesterii ramane constanta (16 grade Celsius). De pe pereti se scurg permanent picaturi de apa care se aud in pestera ca niste tanguiri, de unde si numele.

2. Valul, Arizona

Acest loc este unul parca desprins dintr-un vis, ciudat si impresionant deopotriva, aspectul ametitor al dealurilor fiind cel care a dat numele zonei. Cele mai multe "valuri" sunt dispuse orizontal, ondulat, dar exista locuri in care acestea sunt si in zigzag.

3. Insula Socotra, Yemen

Izolata de o masa de pamant de circa 18 milioane de ani, Insula Socotra ofera un peisaj care pare din alta lume, cu plante si animale neobisnuite si chiar bizare. Datorita gradului ridicat de biodiversitate, insula a fost supranumita "Galapagosul Oceanului Indian".

Socotra este cea mai mare insula din Arhipelagul Socotra, iar izolarea sa geografica a facut ca aceasta sa fie bogata in specii care se gasesc doar aici. Spre exemplu, din cele 825 de specii de plante, 37% sunt endemice acestei insule.

4. Digul Spirala, Utah

Pe partea nordica a Marelui Lac Sarat din Utah se afla Digul Spirala, creat din bazalt si pamant de catre Robert Smithson, in 1970. Spirala are o lungime de 457 de metri si este situata la cativa metri de marginea lacului. Ea a fost construita in timpul unei secete lungi, astfel ca, dupa ce nivelul apei lacului a mai crescut, aceasta a fost acoperita. In 1999, insa, a reaparut.

5. Valea Goblin, Utah

Aceasta vale este presarata cu niste formatiuni neobisnuite ce seamana oarecum cu mai multe ciuperci (un administrator de feribot, Arthur Chaffin, a si numit zona Valea Ciupercilor, in 1920) sau cu niste spiridusi.

In timpul primaverii si al toamnei este cel mai bine sa vizitezi acest loc (care este si parc national), vara fiind extrem de cald, iar turistii putand sta fie doar ziua, fie si noaptea, intr-un camping.

6. Canionul Lower Antelope, Arizona

La sud de marginea dinspre Arizona a Lacului Powell se gaseste Canionul Lower Antelope - o zona cu forme abstracte uimitoare, "sapate" in gresie de vant si apa. De deasupra, canionul pare doar o prelungire a Desertului Arizona, dar, pe masura ce patrunzi in el, te simti ca si cum ai fi intrat intr-o structura stancoasa artistica si elaborata. Unele parti din acest canion sunt atat de inguste incat doar o singura persoana poate trece prin despartitura.

7. Valea Jiuzhai, China

Aceasta vale din sud-vestul Chinei, care este si parc national, iese in evidenta prin mai multe lacuri albastre si verzi, precum si prin cateva cascade. Zona a fost inclusa in patrimoniul UNESCO in 1992, pe de o parte pentru frumusetea naturala, iar pe de alta parte pentru unele specii de plante si animale de aici, aflate in pericol de disparitie, cum ar fi ursul panda gigant sau Sichuan takin - un tip de antilopa.

8. Plaja Zlatni Rat, Croatia

Plaja Zlatni Rat este una spectaculoasa, care sparge tiparele. Situata pe insula Brac, Croatia, aceasta isi schimba adesea forma, sub influenta unor factori ca mareea sau curentii marini. Plaja este marginita spre insula de o padure bogata de pini si are o lungime de circa 630 de metri.

9. Golful Rechinilor, Australia

Situat pe partea de vest a Australiei, acest golf se remarca si el prin frumusetea naturala si prin varietatea de specii rare. Spre exemplu, aici se gasesc zeci de specii endemice de animale, cinci specii de mamifere aflate pe cale de disparitie si mai mult de o treime din speciile de pasari din Australia.

In plus, in Golful Rechinilor pot fi observate stromatolite - structuri asemanatoare unor roci, care sunt formate de colonii de alge verzi-albastre (stromatolitele se numara printre cele mai vechi forme de viata si au aparut pe Terra in urma cu 3,5 miliarde de ani).

