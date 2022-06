Dubaiul, punte intre istorie si modernism

Dubaiul este una dintre cele mai cunoscute destinatii de pe planeta, datorita opulentei si luxului cu care se mandreste, reprezentand un pas considerabil spre viitor al Orientului Mijlociu. Totusi, desi cladirile noi si uimitoare apar in permanenta, regiunea pune in prim plan conservarea cladirilor vechi, ce pastreaza istoria locului intacta.

Suprapunerea celor doua lumi ofera un aer extrem de interesant locului, ce impreuneaza si o foarte mare varietate de popoare, caci multi expatriati si-au gasit locuinta acolo. Bastakiya, un vechi cartier din vest, intruchipeaza un Dubai pitoresc si cat se poate de simplu in comparatie cu fata sa cunoscuta de toata lumea. Acesta a intrat in patrimoniu in 1980, atunci cand a scapat de la o demolare completa, fiind restaurat si pus in valoare.

Centrul pentru cultura Sheikh Mohamed este, potrivit BBC, unul dintre ultimele locuri din Dubai unde se mai serveste mancare traditionala, inclusiv celebra cafea. Centru Mohamed ofera si ore de invatat limba araba si se tin cursuri in care cei dornici pot intreba orice vor si lamuri orice nu le este clar in ceea ce priveste Dubaiul si lumea araba, in general.

Bastakiya ofera, insa, cea mai buna oglinda spre trecutul emiratului. Turnurile de vant, o emblema a arhitecturii locului, se afla pe aproape toate acoperisurile, ferestrele au obloane frumos ornamentate, iar curtile interioare sunt adevarate gradini elaborate.

"Majlis" inseamna "loc de intalnire", unde artistii isi petrec adesea timpul impreuna, in intimitatea galeriilor de arta, pentru a-si discuta operele si noile tendinte.

Pietele din preajma ofera o gama variata de mirodenii si bunatati, dar si diverse obiecte facute manual, care s-ar potrivi in orice casa pe post de decor, facand ca Dubaiul sa fie combinatia perfecta intre nou si vechi, intre lux, dar si loc in care gasesti obiecte simple, dar cu gust, intre viitor si trecut.

Ads