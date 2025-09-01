In Venetia nu mai e picior de turist, iar canalele au fost luate in stapanire de lebede si delfini (Galerie foto)

Vineri, 20 Martie 2020, ora 09:13
27139 citiri
In Venetia nu mai e picior de turist, iar canalele au fost luate in stapanire de lebede si delfini (Galerie foto)
Foto: Twitter/Sharon Stone

Pandemia de coronavirus are un efect neasteptat in Venetia. Apa, altadata tulbure ca o pacla, acum e limpede precum cristalul, putand fi zariti, dupa multa vreme, inclusiv pestii.

Canalele au fost luate in stapanire de lebede, fiind zariti chiar si delfini, arata ABC News.

Putinii turisti ramasi au imortalizat peisajul complet schimbat.

Insa autoritatile avertizeaza ca transparenta apei nu inseamna ca si calitatea acesteia s-a imbunatatit. Simplul fapt ca barcile au disparut a facut ca, in sfarsit, sedimentele sa se aseze, sa nu mai fie ridicate la suprafata, ca pana acum.

Cu cateva luni in urma, Venetia se confrunta cu cele mai mari inundatii din ultimii 50 de ani, care au adus grave daune orasului vechi de secole.

A.P.

#Venetia lebede, #Venetia coronavirus delfini, #Venetia coronavirus imagini , #destinatii
