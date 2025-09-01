In Venetia nu mai e picior de turist, iar canalele au fost luate in stapanire de lebede si delfini (Galerie foto)

Pandemia de coronavirus are un efect neasteptat in Venetia. Apa, altadata tulbure ca o pacla, acum e limpede precum cristalul, putand fi zariti, dupa multa vreme, inclusiv pestii.

Canalele au fost luate in stapanire de lebede, fiind zariti chiar si delfini, arata ABC News.

Mother Earth is slowly recovering from us. Snapshot of #Venice pic.twitter.com/X6S5MzkbdX - Jacob Schot (@Schot_Capital) March 17, 2020

Putinii turisti ramasi au imortalizat peisajul complet schimbat.

Ads

Insa autoritatile avertizeaza ca transparenta apei nu inseamna ca si calitatea acesteia s-a imbunatatit. Simplul fapt ca barcile au disparut a facut ca, in sfarsit, sedimentele sa se aseze, sa nu mai fie ridicate la suprafata, ca pana acum.

This makes me ho happy. Finally some positive aspects of this Coronavirus thing. At least the environment started to be beautiful and CLEAN again. #Venice #coronavirus pic.twitter.com/HmluGavCoC - red force ☄️ (@playboyYixing) March 17, 2020

Ads

Cu cateva luni in urma, Venetia se confrunta cu cele mai mari inundatii din ultimii 50 de ani, care au adus grave daune orasului vechi de secole.

Swans in Murano and Burano making the most of the current calm, clear water in the canals #Venice #Murano #Burano pic.twitter.com/TpBcdgaBUB - City Wonders Ltd. (@City_Wonders) March 15, 2020

A.P.

Ads