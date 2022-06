New York Times: De ce merita sa-ti faci vacanta in Romania? Preturi mici, castele ce rivalizeaza cu cele de pe valea Loarei

Pentru straini, cei care stiu despre Romania si care iau in considerare o vacanta aici, in ciuda avertismentelor citite pe Internet, tara noastra poate fi un colt de Rai. Iar marturiile unei familii de americani confirma acest lucru.

Dionne Searcey, editor al New York Times, isi dorea pentru familia ei o vacanta altfel. Isi dusese, impreuna cu sotul ei, cei trei copii (de 8 si 10 ani) in Grecia si Italia, insa acestia n-au fost prea impresionati. Dorea ceva mai multa natura decat puteau sa ofere Madridul sau Londra. Cum un coleg de munca al sotului ei tocmai se intorsese din Romania, tara la adresa careia avea numai cuvinte de bine, Bucurestiul si Transilvania au parut deodata destinatii de vacanta ideale. Iar preturile de aici, spun ei, nu puteau fi decat un bonus.

"De ce Romania? E intrebarea pe care toti prietenii ne-au adresat-o", recunosc ei. "Pentru ei parea un loc ciudat pentru o vacanta in Europa. Voiam ceva in afara potecii batatorite si cautam ceva care sa ofere mai multa natura decat ar fi putut destinatii ca Londra si Madrid", mai spun ei.

"Castele vechi ce rivalizeaza oricand cu cele de pe valea Loarei"

"Poti gasi (in Romania - n. red.) strazi cu piatra cubica, ca in Marea Britanie, castele vechi, ce rivalizeaza oricand cu cele de pe valea Loarei, si munti acoperiti de zapada precum Alpii", mai spune autoarea articolului. In plus, creatiile de designer sunt la o treime de pret fata de tarile occidentale.

Provocarea cea mai mare pentru cuplul de americani a fost sa gaseasca o destinatie care sa placa celor trei copii, extrem de activi si greu de impresionat. Iar Romania raspundea tuturor cerintelor. Asa ca au luat drumul Bucurestiului.

S-au cazat la un hotel de cinci stele, Grand Hotel Continental, "un opulent hotel din anii 1800", "minunat, vechi si bogat ornamentat, dar nu intr-un mod obositor".

"Iar pretul a fost un chilipir comparativ cu hotelurile din Viena sau Berlin", mai spune americanca.

Familia de peste Ocean a ajuns si la Caru cu Bere, unde prima suspriza a fost ca nu a avut nevoie de o rezervare. A doua suspriza: tavanul foarte inalt, balcoanele din lemn inchis la culoare, ce aduceau a capela. "Copiii au crezut ca e minunat", mai spune autoarea articolului.

E drept ca "servirea a fost inceata", insa mancarea a fost "fierbinte si multa", "exact ce aveam nevoie dupa o ploaie rece".

Cat despre bucate, nimic nou pentru romani: porc, carnati, ciorba de fasole, "toate pentru doar o parte din banii pe care i-am fi platit pentru o masa traditionala franceza la Paris. Ne-am intors la hotel fericiti".

A urmat drumul catre munte, unul care se anunta "descurajator, daca e sa crezi recenziile online legate de calatoriile in aceasta tara". Insa, potrivit cuplului de americani, nu a fost deloc asa. E drept ca soferii erau agresivi, insa odata ce te obisnuiai cu ei, totul devenea floare la ureche, mai spune autoarea articolului, cea care a si sofat.

Tarancile vindeau pe marginea drumului crizanteme si tuica, "o bautura de casa toxica"

Pe drum, ce i-a mirat cel mai tare pe americani au fost femeile cu parul ca de zapada, coborate parca din tablouri de la 1600, care vindeau pe marginea drumului crizanteme si tuica, "o bautura de casa toxica", alcool cu un pic de suc de prune, dupa cum o descriu ei.

Prima oprire a fost la Castelul Peles, "langa un oras numit Sinaia". "Copiilor le-a placut Camera turceasca", iar adultilor tronurile, coroanele si candelabrele.

Au urmat drumetii, peisaje cu oi si ciobani, dar si urme lasate de ursi "peste tot".

Cina in Brasov, luata intr-un restaurant cu specific roman si mexican, nu a fost excelenta, dar a fost calda, iar ambianta a facut gustul mai bun, mai spune autoarea articolului.

Castelul Bran, un conac vechi si extravagant. Legatura cu Dracula e vaga

Castelul Bran nu putea fi ocolit. Americanii si-au dat seama in scurt timp ca legatura cu Dracula e vaga. Totusi, remarca ei, castelul era asezat conform descrierii din carte a lui Bram Stoker.

Chiar daca au fost ocolite povestile cu strigoi, copiii tot au trait cu intensitate momentul, "un pic speriati". Castelul, in sine, nu este unul care sa ingrozeasca si nici nu e chiar un castel, in adevaratul sens al cuvantului, mai spune autoarea articolului. Mai degraba arata ca un conac mare si extravagant.

Una peste alta, excursia la Castelul Bran i-a lasat pe americani "un pic confuzi", admit ei.

A urmat o drumetie la capatul careia li se promitea ca vor vedea ursi. Indata ajunsi in locul cu pricina, au aflat ca puteau astepta momentul si "cateva ore", deloc simplu cand spectatori sunt trei copii.

Insa dupa 55 de minute lungi, petrecute pe o banca, s-a intamplat si minunea. A aparut o ursoaica, impreuna cu cei doi pui ai sai, privite grijuliu, din urma, de un "urs urias".

"Un sfarsit fericit pentru filmul nostru privat despre natura", conchide autoarea.

A urmat o oprire atipica, la apele termale, care a multumit deopotriva adultii si copiii.

Vacanta in Romania s-a sfarsit tot la Bucuresti, cu o oprire la o brutarie si o gustare calda. Per total, a fost o vacanta exact pe gustul americanilor, o destinatie cu mult mai multe de oferit decat alte locuri din Europa.

