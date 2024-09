O plimbare virtuala prin Dublin (Galerie foto)

Astazi va invitam la o plimbare prin Dublin, capitala Irlandei. Ziare.com iti propune un tur virtual al orasului.

In afara faptului ca Dublin este capitala Irlandei, acesta este si cel mai mare oras din tara, ceea ce inseamna ca in timpul vacantei nu o sa ai timp sa te plictisesti. Trekearth iti recomanda cateva lucruri pe care le poti face in Dublin, dar si locuri ce nu trebuie ratate.

Daca esti prea obosit de pe drum, poti incepe aventura cu o plimbare intr-o caleasca.

Custom House din Dublin a fost construita in 1791.

O alta atractie turistica este Castelul Dublin, construit la ordinul regelui John. Bancutele din fata acestuia iti pot deveni cele mai bune prietene pret de cateva ore.

Si castelul Malahide merita vizitat, unul dintre cele mai vechi din Irlanda.

Sa nu ratezi podul in forma de harpa, simbol important pentru irlandezi.

Daca vrei sa trimiti o vedere familiei, poti merge la Posta Centrala din Dublin.

Teatrul Grand Canal a fost deschis publicului in 2010 si de atunci ii incanta pe irlandezi, dar si pe turisti.

Poti merge si la Colegiul Trinity, poate copiii tai sau chiar tu va ganditi sa il urmati. Acesta este cea mai veche universitate din Irlanda.

Urmatorul obiectiv de vazut in timpul concediului tau este Gradina Botanica Nationala.

