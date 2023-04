Vacanta la Straja - multa voie buna, putina zapada

Cabanierii si proprietarii de instalatii de transport din statiunea montana Straja spera sa ninga cat mai repede pentru a nu fi compromis sezonul de iarna.

Operatorii din turism sustin ca intr-un an de criza si fara zapada lucrurile sunt extrem de grave, iar cu cat se prelungeste lipsa zapezii cu atat cheltuielile sunt din ce in ce mai greu de suportat.

In weekend-ul care tocmai s-a incheiat in statiune au fost aproximativ 1.000 de turisti, care insa nu prea s-au bucurat de zapada.

Doar doua partii de schi, din cele sase, au fost bune pentru schi ori dat cu placa si asta in conditiile in care au fost puse in functiune si tunurile de zapada.

Turistii care au urcat la munte s-au distrat cum au putut mai bine, au schiat, s-au dat cu saniutele ori cu placa.

Noua atractie a statiunii este insa partia de tubing unde turistii dornici de senzatii tari s-au distrat la maxim coborand cu o roata de cauciuc printr-un tunel special amenajat.

"Ne-am distrat, a fost frumos, pacat ca vremea nu a tinut cu noi si duminica a fost ceata. Nici zapada nu a fost asa de mare, dar este prima data in acest sezon cand urcam si a fost bine", spune Marian, din Craiova.

"Am venit din Timisoara sa petrecem sfarsitul de saptamana la Straja si ne-am simtit bine. Speram sa fie mai mare zapada dupa ce a nins in ultimele zile. Ne-am dat cu bobul si am facut cateva coborari si cu placa. Speram ca de acum inainte sa avem zapada mai mare, pentru ca noi venim din Timisoara cam la intervale de doua saptamani", declara Cristian.

Pe de alta parte, cabanierii si proprietarii de instalatii din Straja asteapta sa ninga si sa vina cat mai multi turisti.

"Toata vara am asteptat sa vina iarna, am investit, desi este an de criza, iar acum zapada intarzie sa se astearna pe partii. Lipsa zapezii si a turistilor cresc considerabil cheltuielile, iar toti inregistreaza doar pierderi. Aici toate pregatirile sunt finalizate inca din luna noiembrie pentru deschiderea sezonului de iarna, insa fara zapada turistii intarzie sa apara. Speram ca de Craciun si de Anul Nou sa avem zapada mare si sa castigam ceva", declara un cabanier.

Statiunea turistica Straja a fost modernizata in ultimii ani, incepand cu instalatiile de transport, care au fost reparate si imbunattite, partiile amenajate, echipamente de acces pe partii ultramoderne, iar drumul de acces inspre statiune a fost reabilitat acolo unde era cazul.

Turistii care vor urca cu masinile la munte au la dispozitie peste 300 de locuri de parcare amenajate la intrarea in statiune.

Salvamontistii care intervin in Straja sunt in permanenta in alerta maxima.

Potrivit lui George Resiga, seful echipei Salvamont Straja, numai in weekend-ul care a trecut salvatorii montani au avut mai multe interventii, in cazul unor turisti care au cazut si au suferit accidente pe partie.

Salvamontistii le recomanda celor care practica sporturile de iarna sa fie atenti si sa nu se aventureze pe partiile mai dificile daca nu se descurca.