Vacanta SF in relicve din Al Doilea Razboi Mondial: De aici erau doborate avioanele naziste

Autor: Ana Ilie
Joi, 10 Decembrie 2015, ora 11:44
4110 citiri
Foto: Operation Red Sands Forts

Un complex de platforme interconectate, utilizat de Marea Britanie pentru tunurile anti-avion in Al Doilea Razboi Mondial, ar putea deveni hotel de lux.

Complexul de platforme, numit Red Sands Firt, aflat in estuarul Tamisei, este locul de unde au fost doborate 22 de aeronave de razboi ale nazistilor si neutralizate zeci de bombe deja lansate din avion. In plus, de aici a fost scufundat si un submarin nemtesc, scrie CNN.

La aproape 70 de ani distanta de acele evenimente, structurile construite in 1943 ar putea deveni un complex hotelier de lux.

Consultantul de afaceri David Marriot Cooper povesteste ca i-a venit ideea pentru un hotel in urma unei intalniri intamplatoare intr-o carciuma dintr-un oras apropiat complexului.

"Ma aflam intr-un bar in Whitstable, inainte de Craciunul trecut, si am intrat in vorba cu cineva interesat de conservarea forturilor", explica acesta. "M-a intrebat ce fac si mi-a spus ca par persoana potrivita sa vina cu o idee de conservare a forturilor", a povestit expertul, care a mai avut proiecte inedite de conservare.

Asa i-a venit ideea de a conserva structurile transformandu-le intr-un hotel de lux. A abordat firma de arhitectura Aros Architects, care a avut viziunea unui hotel cu 44 de camere in turnuri, cu platforme si terase, un muzeu si un helipad, printre altele. Turnurile ar urma sa fie conectate din nou cu pasarelele indepartate din motive de siguranta in anii '70.

Proiectul trebuie sa aiba grija sa pastreze integritatea istorica a imobilelor, in timpul convertirii intr-un hotel modern, explica o reprezentanta a firmei de arhitectura.

