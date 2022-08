Ponturile românilor care au mers 13 ore cu trenul până la mare: "Am folosit WC-ul de la ei și am mers să ne răcorim la cușetă"

Cei care au decis să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc se deplasează cu trenul sau cu mașina până la mare.

În funcție de distanța care urmează să fie parcursă, durata drumului cu trenul poate ajunge să fie foarte mare, iar experiența, una neplăcută.

Este cazul unei turiste care a plecat din Sibiu și a ajuns în Mangalia după 13 ore, după cum a relatat pe Facebook:

"Pentru cei care plănuiesc să meargă la mare cu trenul, îi sfătuiesc să nu o facă decât dacă e o distanță mică. Am fost Sibiu-Mangalia și nu se va mai repeta. După 13 ore, ajungi obosit și fără niciun chef de concediu, ai nevoie de o zi doar de reveneală! Nu se merită drumul!", a scris aceasta pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook.

Români nemulțumiți de condițiile din trenurile CFR

În comentarii, și alții descriu experiențe neplăcute.

"Noi am fost Timișoara Iași - vagon de dormit cică la clasa 1 - groaznic - cred că erau 40 de grad. Fără climă, la wc putea îngrozitor!

În schimb mult mai ok la cușetă, unde este și mai ieftin biletul, doar că sunt mai mulți în cușetă, la noi au fost doar 2 paturi.

Ads

La cușetă este AC, iar WC-ul se putea folosi și era aer respirabil. Drept urmare, am folosit WC-ul de la ei și am mers să ne răcorim.

Am fost cu 2 copii, pe ei curgeau apele, am băut 3 litri de apă (doar eu), vreo 7 litri în total. Noroc că am avut, altfel eram terminați! Să va înarmați cu apă multă și răbdare!"

"Păcat, avem aeroport la 30 km de mare și nu au curse interne, cineva a venit de la Brașov și a zis că a făcut 5 ore cu trenul până la Constanța. Chiar nu înțeleg de ce nu mergeți Sibiu - Brașov cu un mijloc de transport. Cred că ar fi 7 ore, dar nu 13! Este groaznic să călătorești atâtea ore cu trenul!".

"Noi am fost Baia Mare-Mangalia. În total 18 ore de drum, un schimb de trenuri, o oră de așteptare. Da, a fost extrem de obositor, abia am închis un ochi deși am fost în vagon de dormit, iar în al doilea tren a fost plictisitor și aglomerat, iar de condiții gen WC nu mai vorbesc, dar suntem fericiți că am ajuns la mare, iubim să fim aici, a meritat efortul!"

Ads

"Așa e și Suceava-Constanța. Și...infect. Locuri la casetă nu prinzi în unicul vagon casetă nici dacă mergi la 12 noaptea în gară, cu 30 zile înainte să prinzi un bilet! Te anunță la 12,05 că s-au vândut toate biletele din tot vagonul."

Turiști care sunt mulțumiți de deplasarea cu trenul

"Noi călătorim din Brașov, de vreo 16 ani cu trenul, în general cu CFR. La mare, sau pe distanțe lungi, călătorim noaptea, în vagon normal. Dormim pe drum, în general este bine, uneori s-a întâmplat să fie frig, ca anul acesta spre mare, sau într-un an spre Budapesta. Pentru anul viitor ne-am propus să călătorim ziua, cu un tren privat, deși feciorului îi place mai mult călătoria noaptea. Cred că ține mult și de gusturi, am prieteni care nu s-ar urca în tren, sub nicio formă."

"Noi de 4 ani mergem cu trenul tot la cușetă sau vagon de dormit cu 2 copii mici (4 și 6 ani) drum de 12 ore pe noapte cu CFR-ul și mereu a fost ok, chiar acum ne-am întors de o săptămâna de la mare și am dormit lejer toată noaptea și copiii la fel. A fost chiar și aer condiționat, deci niciun stres cu căldura sau oboseala. Acum fiecare cu așteptările lui ce să zic, gusturile nu corespund, dar clar aș alege cușetă/ vagonul de dormit în loc de mașină pentru un drum așa de lung."

Ads

"Noi am fost Lugoj Neptun, cu trenul de noapte, 2 adulți și un copil (4 ani) pentru fetița nu am luat nici loc, și vă spun că am dormit cam tot drumul toți 3, soțul a adormit după miezul nopții, după 01:00, imediat ce ne-am cazat direct spre plajă chiar am avut energie și bună dispoziție, acum fiecare cu propriul lui confort."

"Dacă mergeți peste noapte, la cușetă sau la vagon de dormit e cu totul altfel. Ziua nu aș merge nici eu. Dar noaptea se doarme și te trezești odihnit a doua zi. Noi am mers în fiecare an așa și a fost chiar odihnitor."

"Am fost cu trenul de la Craiova la Eforie având cu mine 3 copii! Nu am avut cușetă, dar m-am dotat de acasă cu perinuțe ce se pun în jurul gâtului iar copiii au dormit toată noaptea! Chiar și eu am tras un pui de somn! Nouă ne-a plăcut foarte mult călătoria cu trenul!"

"La fel am fost și noi, Bistrița-Constanța, cu 2 copii mici, băiat 2 ani și 10 luni, fetiță de 6 luni, și a fost mai mult decât bine. Copiii au dormit buștean, soțul s-a bucurat de câteva beri reci, dar cel mai încântat a fost băiețelul de călătoria cu trenul. Aș mai alege tot trenul și dacă aș merge mâine."

Ads