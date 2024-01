Care este durata ideală a vacanței pentru relaxare maximă. "Oamenii s-ar putea întreba și dacă ești cu adevărat serios în privința carierei tale"

Undeva între o escapadă de 48 de ore și o croazieră în jurul lumii de nouă luni se află un număr optim de zile de vacanță.

Într-un studiu din 2012 care circulă din nou, cercetătorii au ajuns la concluzia că starea de sănătate și bunăstarea unui călător ating vârful în a opta zi de concediu. Așadar, pentru cele mai mari beneficii din călătoria ta, ar trebui să o închei neapărat după o săptămână?

Spre deosebire de timpul pe care îl dedicăm exercițiilor fizice și dispozitivelor electronice, nu avem multe îndrumări referitoare la cât timp de vacanță avem nevoie pentru a ne deconecta complet și a ne separa de munca noastră zilnică. În timp ce alocarea anuală de concediu plătit și bugetul de călătorie sunt factori-cheie, încă nu există un algoritm care să ne ajute să calculăm numărul de zile necesare pentru o resetare. Depinde mult de preferințele noastre personale în călătorii și de capacitatea noastră individuală de a trece de la modul de muncă la modul de vacanță și înapoi.

"Am putut observa un vârf în a opta zi"

"În ansamblu, concluziile mele sunt că durata optimă a vacanței este (aproape) imposibil de investigat pentru că nu poți atribui oamenii aleatoriu la durate de vacanță", a declarat Jessica de Bloom, una dintre cercetătoarele studiului, The Washington Post, printr-un email. "Și chiar dacă ai putea, mai mulți factori ar varia, cum ar fi locul de vacanță, vremea, contextul social, etc."

În studiul din 2012, care a fost publicat în Journal of Happiness Studies, de Bloom și colegii săi au determinat că nivelurile de bunăstare ale participanților au crescut rapid, atingând un vârf după o săptămână de vacanță. Au concluzionat, de asemenea, că durata concediului (în cadrul studiului, durata medie a fost de 23 de zile, în stil european) și majoritatea activităților de vacanță (cu excepția celor "pasive") au fost doar "slab asociate" cu îmbunătățiri ale sănătății în timpul și după călătoriile lor.

"Am putut observa un vârf în a opta zi", a spus de Bloom, profesor la Universitatea din Groningen din Olanda, "dar aceasta nu implică că aceasta ar fi durata optimă a vacanței."

Când a fost întrebat despre numărul ideal de zile de concediu, Ondrej Mitas, cercetător și lector senior la Universitatea de Științe Aplicate din Breda, a ezitat și el. "Este extrem de dificil de măsurat", a spus el la telefon din Olanda. Cu toate acestea, el a stabilit câțiva parametri în acest domeniu altfel deschis: Evitați concediile prea scurte sau prea lungi.

În cazul vacanțelor prea scurte, călătorii ar putea să nu reușească să se deconecteze de la muncă, să se recupereze fizic de stresul zilnic ale vieții sau să se reconecteze cu adevărat la cei dragi. În cazul călătoriilor mai lungi, persoana în concediu ar putea să intre într-o rutină pe măsură ce noutatea călătoriei începe să se estompeze. (Mulți oameni adoptă familiaritatea, revenind la aceeași destinație de-a lungul anilor sau rămânând suficient de mult timp pentru a deveni parte a comunității.)

"Mai multe vacanțe scurte pe parcursul anului"

Un sfat relevant, în special la începutul unui nou an de planificare a vacanței, este să avem mai multe vacanțe scurte pe parcursul anului în loc să consumăm toate zilele de concediu într-o călătorie epică. Conform experților precum Mitas și de Bloom, planul cu mai multe vacanțe scurte poate menține moralul ridicat.

"Vedem relații între frecvența vacanțelor și fericirea sau starea de bine", a spus Mitas. "Deci, ținând cont de toate celelalte, ar trebui să luați mai multe vacanțe."

Argumentul pentru o vacanță de o săptămână

În timp ce o săptămână tradițională sau "săptămâna brutarului" — șapte zile, plus una — s-ar putea să nu fie un număr magic pentru toată lumea, ar putea fi pentru cei obișnuiți să urmeze programul de lucru de luni până vineri.

Mary Helen Immordino-Yang, profesor de educație, psihologie și neuroștiințe la Universitatea din Southern California din Los Angeles, a explicat că majoritatea oamenilor sunt condiționați să opereze în intervale de șapte zile. Pentru cei dintre noi care lucrează cu loialitate în zilele lucrătoare, o vacanță de o săptămână pare potrivită și acceptabilă.

"Noi gândim în unități, iar o săptămână este una dintre acele unități", a spus ea. "Când alegeți o vacanță de opt zile, ați înlocuit o unitate de muncă cu o unitate de relaxare, plus o zi pentru a ajunge acolo."

Susan Whitbourne, profesor emerit de științe psihologice și ale creierului la Universitatea din Massachusetts Amherst, a spus că să iei trei sau patru zile libere s-ar putea simți prea agitat și stresant, în special dacă încercați să încărcați multe într-un timp limitat. Apoi, tocmai când începeți să vă acomodați cu ritmul călătoriei, trebuie să vă întoarceți acasă.

Șapte zile, totuși, par să fie tocmai potrivite.

"În mod ideal, vrei timp să te relaxezi și apoi să te reîncarci când vine momentul să pleci", a spus ea. "Există ceva în legătură cu șapte zile care pare logic."

"Oamenii s-ar putea întreba și dacă ești cu adevărat serios în privința carierei tale"

Elizabeth Grace Saunders, un antrenor de gestionare a timpului și autor, a spus că normele culturale pot modela percepția noastră despre cât de mult concediu putem lua în mod rezonabil. În Statele Unite, angajații din sectorul privat câștigă între 11 și 20 de zile de concediu plătit, în funcție de anii de serviciu, potrivit datelor din 2022 compilat de Biroul de Statistică al Muncii. (În comparație, Franța acordă 30 de zile de concediu anual, plus aproape o duzină de sărbători legale.) Un sondaj al Pew Research Center din vara trecută a descoperit că aproape jumătate dintre lucrătorii din țară nu își folosesc întregul concediu plătit.

"În cultura americană, dacă iei mai mult de o săptămână liber de la muncă, poți începe să simți o presiune destul de mare că vei reveni la e-mailuri, proiecte și alte lucruri de genul", a spus Saunders. "În funcție de etapa în care te afli în carieră, oamenii s-ar putea întreba și dacă ești cu adevărat serios în privința carierei tale."

Regula celor cinci zile

Atunci când organizează călătorii pentru clienții săi, Denise Ambrusko-Maida, consilier de călătorii și fondator al Brilliant Travel în Buffalo, se concentrează pe numărul cinci. Ea va recomanda cel puțin cinci zile la destinație pentru călătoriile care nu necesită mai mult de o zi de călătorie la ambele capete. Pentru călătoriile pe distanțe lungi, ea sugerează 10 zile, plus zilele de călătorie.

"Dacă este cu adevărat important să simți că ai fost în vacanță, atunci regula celor cinci zile fără tranzitare este potrivită", a spus ea. "Și, în funcție de călătorie, aceasta poate să se extindă la mai multe zile dacă te deplasezi de la o locație la alta."

Ambrusko-Maida spune că tipul de evadare - "călătorie" sau "vacanță" - poate determina, de asemenea, durata. Ea definește o vacanță ca fiind relaxare completă fără presiunea de a lua orice decizie, plus renunțarea totală la "toate lucrurile pe care trebuie să le facem în fiecare zi." O călătorie este mai degrabă ca o vânătoare de comori, fără odihnă până nu ai bifat fiecare atracție și activitate de pe lista ta. Weekendul său agitat la Disney World se încadrează în această ultimă categorie.

"A fost rapid și furios, dar totuși a fost o perioadă minunată", a spus ea. "Dar nu ne-am simțit niciodată relaxați."

Ambrusko-Maida spune că adesea va planifica călătorii-vacanțe hibride care ar putea necesita zile suplimentare. În Costa Rica, ar putea trimite clienții la vulcanul Arenal sau în pădurea tropicală Monteverde, unde pot face drumeții, rafting și zbor cu tiroliana. Apoi îi va rezerva timp de trei zile în Tamarindo sau Guanacaste, pentru a se relaxa la plajă. În Italia, va combina orașele frenetice, cum ar fi Florența și Roma, cu o etapă finală mai liniștită în Sardinia sau Sicilia.

"Ei se pot destinde lângă apă după ce au completat toate listele și au vizitat toate obiectivele turistice", a spus ea. "Pot avea câteva zile pentru a se relaxa, a reflecta și a dormi mai mult înainte să se întoarcă acasă."

Să profiți la maximum de timpul petrecut departe

Einstein ar fi putut crede că timpul este relativ, dar departamentul tău de resurse umane nu. Timpul de concediu este real și limitat, dar poți învăța să-l întinzi, vorbind în sens mental.

Pentru a profita la maximum de timpul petrecut departe, rezolvă orice detalii rămase înainte de plecare. Immordino-Yang recomandă o strategie adesea folosită pentru a asigura un somn odihnitor. Ea sugerează să notezi toate proiectele și treburile pe care trebuie să le finalizezi înainte de plecare.

"Administrează-ți mintea astfel încât să poți folosi cu adevărat timpul pe care îl ai pentru a te reîmprospăta și să nu-ți faci griji despre lucrurile pe care le-ai lăsat în urmă și despre lucrurile care vin după care nu sunt relevante pentru aici și acum", a spus ea.

Pe tot parcursul călătoriei tale, practică mindfulness. Concentrează-te pe mediul înconjurător, experiențele și compania de călătorie. Nu lăsa mintea să alerge haotic cu gânduri despre întâlniri viitoare, reparații la domiciliu și programări la doctor. Mitas a spus că experții în meditație pot aduce mintea înapoi la prezent, o abilitate pe care călătorii o pot folosi pentru a-și îmbogăți călătoriile.

"Asta face vacanța, pentru că este nouă și diferită față de viața noastră de zi cu zi", a spus Mitas, care găzduiește o serie pe YouTube și un podcast numit "The Science of Traveling Well". "Poți manipula răspunsul automat al creierului la orice este nou prin acordarea atenției."

Să aloci o zi liberă înainte de a reveni la muncă

Chiar dacă vei dori să profiți la maxim de fiecare minut din timpul de concediu, Saunders recomandă să aloci o zi liberă înainte de a reveni la muncă. Cu timpul suplimentar, poți pune la curent cu spălatul rufelor, cumpărăturile și e-mailurile tale.

"Ajută, în loc să începi imediat în alergare din prima zi", a spus ea. "Poți simți că ești mereu în urmă, uneori chiar săptămâni întregi."

În studiul din 2012, cercetătorii au constatat că îmbunătățirile privind sănătatea și bunăstarea subiecților au dispărut în prima săptămână de la întoarcerea la muncă. Pentru a-ți păstra starea de bine de la vacanță, Saunders recomandă integrarea activităților tale preferate de vacanță în rutina ta zilnică. Dacă de obicei îți petreci vacanțele lângă apă, include o scăldătură după muncă într-un lac din apropiere. Introdu aromele pe care le-ai gustat în călătoriile tale în planul tău alimentar. Citește o carte lângă șemineu cu un pahar de bourbon, dacă asta îți place.

"Găsește ceva unic și proaspăt și transformă-l într-o mică aventură", a spus Saunders. "Asta te poate ajuta să adaugi unele dintre lucrurile pe care le-ai iubit sau apreciat cel mai mult în timpul vacanței tale în viața ta de zi cu zi”.