Dezamăgirea unei turiste într-o țară adorată de români: "Prima vacanță în care așteptam cu nerăbdare zborul de întoarcere. Am început să apreciez România mai mult"

Sezonul estival se va încheia peste câteva săptămâni. Românii care sunt în vacanțe sau abia s-au întors postează pe rețelele de socializare fotografii sau impresii despre locurile în care și-au petrecut concediul, însă nu toți sunt mulțumiți de experiență.

Este cazul unei românce care a revenit recent din Italia și a relatat pe Facebook că abia aștepta să revină în țară. Aceasta s-a referit la gunoaiele de pe străzi și la oamenii necivilizați pe care i-a întâlnit.

"Anumite zone arată aproape ca o groapă de gunoi"

"Recent am fost în Puglia, Italia, și vreau să împărtășesc câteva gânduri despre experiența mea. Am vizitat Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Alberobello și Matera. Sunt locuri frumoase, cu o istorie fascinantă și unele chiar controversate, patrimoniu UNESCO etc... însă doar dacă poți trece peste mizeria și gunoaiele de pe străzi.

Vreau să exprim și o opinie mai puțin populară: am constatat că oamenii din Puglia sunt extrem de necivilizați. Dacă nu cunoști limba italiană, mulți dintre ei te tratează de parcă ai greșit cu ceva, fără respectul pe care l-ai aștepta ca turist ce plătește pentru servicii. M-am întors în România cu un gust amar, fiind prima vacanță în care așteptam cu nerăbdare zborul de întoarcere. Am început să apreciez România mai mult – aici oamenii încă își mai cer scuze dacă te împing, iar riscul de a călca în excremente e mai mic...

În perioada asta, este şi extrem de aglomerat, iar preţurile sunt cam pe la noi, deci din punctul meu de vedere nu merită. Pe de altă parte, mă bucur că am avut această experiență, pentru că m-a făcut să apreciez mai tare țara noastră. Cam asta e vibe-ul cu care m-am întors din aceste locuri, dacă ajută pe cineva să salveze bani și să se îndrepte spre alte locații, m-aș bucura. Dacă însă puteți trece peste astfel de comportamente, locurile sunt frumoase. Dar eu, când merg într-o vacanță, merg pentru pachetul complet, pentru experienţă, feeling, oameni, vibe, având în vedere că nişte clădiri le poți vedea şi în poze/ video", a scris aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Nu mai vin în Italia niciodată"

În comentarii, unii dintre membrii grupului i-au împărtășit opiniile.

“Cam aceeași experiență o trăim și noi acum la Lignano. Să ți se dea prosoapele și lenjeria de pat într-un sac că mai apoi să le pui tu… așa ceva nici la noi nu am văzut. Plus că am așteptat o oră până am primit cheile de la apartament. Îngrozitor. Aseară am fost la un restaurant și, după ce ne-am așezat la masă, au venit și ne-au spus că masa este rezervată (deși nu scria nicăieri că ar fi) și, în loc să ne îndrume spre o altă masă, ne-au pus să mergem înapoi la intrare să o întrebăm pe dna care era acolo la ce masă ne putem așeza. Bineînțeles că ne-am ridicat și am plecat de tot. Nu mai vin în Italia niciodată- asta este clar. Dezastru”.

“Sunt puțin nepoliticoși și needucați, este mizerie pe străzi, te simți ca acasă. Nu mi se pare că noi stăm mai bine.”

"Am pățit lucruri nasoale și în Paris"

Alții se referă la alte zone în care au avut experiențe asemănătoare.

“Eu am pățit lucruri nasoale din aceeași sferă și în Paris și în zona Catalană și în multe alte locuri. Și parizienii și catalanii se pare că îi urăsc pe turiști. O tipă de lângă Barcelona pentru că m-am oferit să o ajut să îi fac poză împreună cu familia (m-am gândit că poate vrea să fie și ea în poză respectivă) a comentat în catalană: “uite-o și pe asta cu engleză ei, își permite să vorbească cu mine”!, iar în Paris alta mi-a zis verde în față că urăște turiștii și că toată lumea ar trebui să vorbească franceză fără cusur. Părerea mea este să îi ignori și să te focusezi pe ceea ce vrei tu să faci. Este, că peste tot, balanța dintre cerere și ofertă. Atunci când cererea este prea mare, oferta este scumpă și proastă.”

Sunt și persoane care o contrazic.

“În cazul nostru a fost cea mai tare excursie avută EVER, fix în perimetrul descris de către dumneavoastră. Nu am întâlnit nici măcar o litera din tot ceea ce ați descris dumneavoastră. Cu tot respectul, dar pe mine m-ați pierdut la "Am început să apreciez România mai mult – aici oamenii încă își mai cer scuze dacă te împing, iar riscul de a călca în excremente e mai mic""

“Nu știu pe unde trăiești matale în România, dar noi în Oradea suferim greu din cauza lipsei de educație/civilizație a oamenilor: de fiecare dată când ieșim din casă, nu trec mai mult de 5-10 minute până să fim expuși la această lipsa de educație. Că e vorba de pietoni care nu se feresc atunci când mergem pe trotuar, că e vorba de șoferi nesimțiți în trafic, cumpărători care nu respectă ordinea/coadă sau care își lasă coșurile peste tot la self-checkout fără să se gândească la ceilalți cumpărători; angajați frustrați care nu știu să vorbească cu clienții de ne e scârbă de orice interacțiune cu ei. Să începem cu vecinii care nu respectă orele de liniște? Zici că trăim într-o junglă. Sau cu cei care parchează ilegal pe locurile de handicapați sau electrice. Nu putem fi mai departe că societate de civilizație și matale vorbeșți de cerut scuze??? Vrem și noi această Românie”.

“Minunată postare, un loc lăudat nu înseamnă neapărat că este un loc frumos pe toate planurile (am mai auzit și eu de la diverși colegi informații de genul, inclusiv cum au fost ignorați cu desăvârșire în restaurant pentru că nu vorbeau italiană)”.

“E puțin dezolant să te afli într-un oraș așa frumos că Bari și să vezi în contrast atâtea gunoaie pe jos, miros insuportabil de urină pe stradă, haine puse la uscat în parc pe tufe. Dar centrele istorice din toate orașele menționate de tine sunt destul de curate, parcă merită să ignori celelalte aspecte și să te bucuri de ceea ce e frumos.”

“Puglia e ideală de vizitat în afara sezonului, adică până în iunie sau după mijlocul lui septembrie. Altfel, ține și de ghinion și de cum te încarci negativ când ceva nu te mulțumește...

Și Sicilia e mizerabilă în unele zone dar altfel e o insula fantastic de frumoasă, dar cum zicea cineva mai sus, nu te du dacă nu poți trece peste unele aspecte."

"Vara, când e plin de turiști, probabil peste tot și mizeria e mai mare"

Cineva încearcă să explice astfel de situații.

“Mie mi se pare binevenită postarea. Suntem diferiți și avem așteptări diferite. Nu e nimic de blamat că ați scris că nu v-a plăcut. Fiecare loc e cu plus și minus. La fel am fost și eu dezamăgită când am mers în mult lăudatul Ksamil în plin august. A fost o experiență nasoală și nu aș mai repeta-o, dar asta nu mă face să spun că nu m-aș mai duce în Albania sau în Ksamil. Nu m-aș mai duce în august clar! Trebuie să fim conștienți că vara când e plin de turiști, probabil peste tot și mizeria e mai mare.

Am umblat mult și în România, dar vă contrazic, că și acolo găsești gunoaie și oameni necivilizati. Când am apărut pe o terasă în zona Orșova, chelnerii s-au uitat la noi ca la extratereștrii, nici nu ne-au salutat și când am întrebat noi dacă putem mânca, ni s-a răspuns: "Nu știu. Să vedem. Avem un grup. "

Va recomand clar, dacă vreți ordine și curățenie, să alegeți Elveția. Și când e plin de turiști, cumva tot e curat. Ah, și evitați luna august pe viitor."

