Mulți români au o vacanță sau două pe an, rezervate adesea în sezonul cald. Cei care călătoresc des se plâng în mediul online în legătură cu situațiile neplăcute sau înșelătoriile de care au parte în concedii.

Este cazul unui român care a fost împreună cu familia într-o mică vacanță în Barcelona, la finalul lunii februarie.

Deși aceștia aveau cazarea rezervată, odată ajunși au avut parte de o situație neprevăzută, după cum a scris acesta pe Facebook.

"Am rezervat și am plătit un apartament în Barcelona cu luni de zile înainte pentru perioada 24-29 februarie, anul curent pentru mine și familia mea cu doi copii. Ne-am înțeles în prealabil cu proprietarul și am ajuns la apartament la ora 21 (check-inul "oficial" era până la ora 22). Mi-a spus că va ajunge în 15-20 minute, dar n-a mai venit și nu a mai răspuns nici la telefon și nici la mesaje. După ce am așteptat mai mult de o ora cu copii în frig, obosiți și cu bagaje, după ora 22 am apelat la serviciul pentru clienți Booking. După ce ne-au ținut și ei o jumătate de ora fără niciun rezultat, ne-au propus să căutăm o altă cazare, iar banii cheltuiți o să ne fie returnați."

"Cea mai ieftină cazare a fost de 2.000 de euro pe 5 zile"

"Am început să caut, bineînțeles pe "compania de încredere" Booking, cea mai ieftină cazare a fost de 2.000 de euro pe 5 zile (!!!), așa de scump, probabil pentru că exact în acea perioada s-a organizat MWC (Mobile World Congress), expoziția mondială anuală cea mai importantă din lume a industriei de telefonie mobilă și comunicații. Deja s-a făcut circa ora 23, n-am avut de ales, am rezervat și plătit pe Booking (noroc că am avut banii necesari, nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă dacă nu) și am plecat în frig cu copii și bagaje grele, prima dată la o adresa, după chei, iar abia după aceea la adresa cazării."

"Am început procedura pentru recuperarea banilor"

Acesta a povestit că la revenirea în țară a făcut demersurile pentru recuperarea banilor, fără succes, însă.

Când am revenit acasă am început procedura pentru recuperarea banilor, din păcate fără succes. Chiar dacă am toate dovezile, screenshot-uri cu mesajele și apelurile cu proprietarul, cu pagină ofertelor de cazări Booking din acea seară (chiar dacă ei, cred, pot vedea cu ușurință situația cazărilor din seară de 24 februarie) încearcă cu tot feluri de motive copilăreșți să mă refuze.

De exemplu: de ce am sunat la serviciul clienți după ora 22? De ce am rezervat o cazare atât de scumpă? Mi-au oferit și "soluții" foarte interesante: să iau legătură direct cu proprietarul primului apartament și să încerc să recuperez banii direct de la el. Au fost chiar atât de buni, că ne-au dat și câteva sugestii, de exemplu că în viitor să nu rezervăm cazări sub nota 8 pe Booking.

Ceva e putred în jurul acestui companii, nouă ni s-a întâmplat de 3 ori (!!!) în ultimele 6 luni (!!!) cam aceeași poveste. Eu nu mai am curajul să folosesc în continuare această aplicație.

Dragi colegi, cu această ocazie apelez la sprijinul vostru, a celor care au avut astfel de cazuri neplăcute, să mă ajutați cum ați reușit să câștigați un astfel de lupta nedreaptă", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

Bani recuperați după doi ani

Unii dintre cei care au comentat au relatat cazuri asemănătoare.

"Am avut o experiență similară și același sfat mi l-au dat și ei pe moment să îmi caut altă cazare și îmi vor rambursa ei diferența de bani chiar dacă noua rezervare e mult mai scumpă. Asta s-a întâmplat în mai 2022 și de abia acum, după foarte multe schimburi de email uri, apeluri, am primit acea diferența de bani promisă, în aprilie 2024.

Nu am avut situația financiară să angajez avocat așa că doar am insistat, exercitându-mi drepturile de consumator.

De fiecare dată îmi cereau aceleași date și mă tot redirecționau de la o persoană la altă. Am insistat o dată la câteva luni când îmi aduceam aminte!

Am dat în final, în luna februarie de un reprezentant customer service foarte înțelegător și util și chiar m-a ajutat cum trebuie!

Deci dacă așa v-a zis, că vă rambursează banii sau măcar diferența, atunci așa e politică lor și trebuie să o respecte! Durează foarte mult (nu știu dacă intenționat sau nu) dar cu siguranță o să va vedeți banii înapoi!

Cel mai bine faceți un email care conține toate detaliile de la vechea cazare și noua cazare, invoice urile care arată cursul valutar, (așa or să le apară în records cu numele dvs, contul, și nr rezervării) și contactați-i telefonic, spunându-le să acceseze istoria dvs!

Mult succes, sper să rezolvați în timp util, luptați pt banii dvs!

În rest, booking nu e o platformă așa rea, bazați-vă pe review-urile de la oameni și ar trebui să fie în regulă!

*am văzut în review uri că nu platforma booking e de vină, ci proprietatea. Okay, dar booking trebuie să verifice aceste proprietăți înainte de a le afișa pe platforma pentru a le promova, nu? Deci atâta timp cât eu rezerv prin booking atunci ei sunt responsabili!", a povestit cineva în comentariile de la postarea menționată.

"Mi se pare că tu ai fost păcălit de un proprietar"

O altă persoană spune că nu a întâmpinat până acum probleme pentru că a fost mereu prevăzătoare. "Doamne ferește! Am peste 100 rezervări prin Booking în toată Europa, dar nu mi s-a întâmplat niciodată să întâmpin probleme. Ce-i drept citesc și comentariile și condițiile proprietății".

Unul dintre membrii grupului de Facebook îl învață pe românul păcălit ce trebuie să facă de acum înainte ca să nu mai iasă în pierdere. "Mie personal mi se pare că tu ai fost păcălit de un proprietar de apartament din Barcelona. Cred că el avea o responsabilitate față de tine pe care a încălcat-o. Dacă te îndrepți către el cred că ai mai multe șanse să obții ceva. Booking e un intermediar care ar fi putut să te ajute să-ți rezolvi problema. Dar contul e free și nu cred că îți garantează nimic ei direct la rezervare. O să-l șteargă pe ăla din platforma probabil, dar… Ca să nu mai pățești (notă mai mare de 8 + review-uri multe)."

Cineva a precizat ce să facă pentru a evita astfel de situații pe viitor.

"Ca să evitați astfel de situații rezervați locuințe cu self check-in și asigurați-vă că aveți codul de intrare cu 24 de ore înainte de check -in.

În locul dvd aș fi plătit doar prima noapte pentru început, dându-i timp lui booking să rezolve problema, să pot intra a doua zi, cu rambursarea hotelului. Dacă nu se rezolva, prelungeam sau căutăm ceva mai convenabil la preț, în liniște. Cu rambursare.”

"Eu am avut o experiență foarte urâtă"

"Merg de 25 de ani prin booking, de mai multe ori pe an! Țînând cont că notele sunt date și pentru lucruri precum comportamentul proprietarilor, într-adevăr, rezervand peste nota 8, n-am întâmpinat absolut niciodată vreo problema sau vreo neconcordanță. Iar când ajung la ore târzii, caut proprietăți cu selfcheck in. Îmi pare rău de pățania dvs, va fi un motiv în plus să țin cont de notă și să evit ore prea târzii ale avioanelor!"

"Eu am avut o experiență foarte urâtă cu Booking. Am rezervat din timp cazare în Sardinia, orașul Villasimius, hotel Altura Tre Lune. Cînd am ajuns, am achitat pe loc cazarea cu cardul, apoi am fost conduși într-o cameră urât-mirositoare, cu veceu care se legăna, cu ușa stricată, în care intrând copiii mei au început a plânge. Am cerut altă cameră, ni s-a dat una și mai obosită cu 1 singur pat, eu fiind cu 2 copii, și fără AC. Am cerut să vorbesc cu administratorul referitor la situația dată, iar el mi-a spus că "dacă ceva nu ne place, să ne căutăm un alt hotel, iar el banii nu ni-i rambursează". Era în jur de orele 21:00, eu fiind singură cu 2 copii (7 și 8 ani). Am sunat la booking, și au spus că vor rezolva problema, iar eu să caut un alt hotel. Am plecat în alt hotel, și am rezervat cameră la același preț cu hotelul urât-mirositor.

A doua zi am fost la hotelul nr 1 și am întors cheile, solicitând o confirmare în scris din partea lor precum că eu am returnat cheile și am părăsit hotelul lor, am primit confirmarea cu ștampilă și semnătură. Apoi au urmat tratative cu booking de la care primeam răspunsuri gen "ne pare rău pentru experiența Dvs, lăsați un review pe pagina lor, ca pe viitor clienții să știe că așa sunt condițiile în acest hotel amărât", sau "vorbiți cu ei să vă restituie banii".

După multe încercări eșuate de a discuta cu managerul hotelului și booking, am scris plângere către MasterCard, prin intermediul băncii în cadrul căreia a fost eliberat cardul, cu care am făcut achitarea. La plângere am anexat toate răspunsurile primite de la booking și hotel, precum și dovada că am stat în alt hotel începând cu prima noapte. În decurs de 2 luni, MasterCard mi-a rambursat înapoi pe card toată suma, total 1.081 euro."

"Întotdeauna aleg doar cazări cu minim nota 8"

Unii, în schimb, au avut parte de experiențe satisfăcătoare în momentul în care au întâmpinat probleme la cazare. "O singură dată am avut probleme cu o rezervare făcută la ei. Hotelul spunea că are parcare, dar a omis să scrie în anunț că prețul e de 20 euro/zi. Am vorbit la Booking și au discutat și ei cu proprietarul ca să găsim o cale de rezolvare, dar nu s-au înțeles și am plătit parcarea. Oricum, hotelul a fost foarte ok și aproape de toate obiectivele turistice (am făcut economie pentru că am mers pe jos către toate obiectivele și nu am mai folosit auto).

În general, folosesc doar Booking pentru cazări și întotdeauna aleg doar cazări cu minim notă 8. Pentru cazările notate între 9 și 8 citesc comentariile că să văd dacă reclamă o problema reală sau nu. Sunt mulți turiști care dau note mici pentru că nu au găsit fierbător sau plicuri de ceai în cameră.

O variantă bună este să căutați cu Google (pe google.maps) cazări în zonele de interes, iar când dați click pe o locație vă apare prețul cazării respective pe majoritatea platformelor unde e listată."