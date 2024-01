Familia de români care planifică o vacanță de un an: "De prin septembrie, până în iulie sau chiar august". Bugetul "nu este limitat"

În timp ce mulți români reușesc cu greu să își planifice o vacanță pe an, la cealaltă extremă, alții au ajuns la performanța de a planifica o plecare pentru un an.

Este anunțul unei românce care caută destinații pentru un concediu lung alături de soțul său și cei doi copii. Aceasta planifică plecarea la toamnă, urmând să revină în România în august 2025, după cum a scris pe Facebook.

"Să plecăm un an în lume"

"Doresc sfaturi de la călătorii acestui grup, mă tot bate gândul să iau soțul, copiii (2 la număr, 4 ani și 10 ani) și să plecăm un an în lume, adică, fata termina clasa a IV-a anul acesta, așa ca de prin septembrie (2024) până în celălalt an în iunie, iulie sau chiar august.

Daca iau copii de la grădiniță/ școală nu știu ce impact ar avea asupra lor un an pauză de la activități (oricum pe amândoi i-am dat cu 1 an mai repede la grădiniță, respectiv școală), oare avem părinți cu experiență pe grup?

Aș dori sfaturi legate de itinerarii, cazări, locuri unde aș putea merge cu ei, ținând cont că aș vrea să îi scot puțin din confort (sunt învățați doar la all inclusive) mi-ar plăcea să îi pun în mișcare puțin și să fie interesante destinațiile pentru ei (să nu aud in surdină că se plictisesc).

Din punct de vedere al bugetului, nu este limitat, dar repet, vreau sa fie o experiență interesantă, deci pe cât se poate echilibrat", a scris femeia pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Va fi extrem de greu pentru fată să-și reia școala"

În comentarii, cei mai mulți o încurajează să-și urmeze visul. Unii cred ca va fi greu pentru fata care termină clas a a 4-a anul acesta să recupereze materia pierdută.

"Ideologia ta este foarte bună, creativă și interesantă.

Însă, îți dau un sfat din perspectiva mea de cadru didactic: va fi extrem de greu pentru fată să-și reia școala după un an de pauză. Mă refer la ritm, program, responsabilități, mai ales la învățat.

Pentru copilul de grădiniță nu e neapărat dificil, însă pentru fată cel mai probabil va fi, există riscul să nu asimileze materia la început, poate chiar să vezi un regres. Studiază acest aspect, eventual vorbește cu un consilier școlar."

"Aveți dreptate, oricum văd deja după vacanțe ce greu reia tot ritmul, doar că mă gândeam, pe unde am putea călători, dacă ar fi wi-fi să reluăm manualele, (III, IV, măcar 2 ore pe zi (citit, învățat, repetat) și citit cărți online, nu doresc să întrerupă de tot contactul cu școala", a răspuns autoarea postării.

"Experiența pe care o poate căpăta un copil în călătorii serioase bate orice școală"

"Face școală de acasă și gata! Am avut turiști în grupuri în care copiii făceau școală și noi așteptam. Voi sunteți singuri, alegeți inteligent cazările și faceți școală cât mai mult se poate. Nu e un capăt de țară. Experiența pe care o poate căpăta un copil în călătorii serioase bate orice școală, pe termen scurt. Desigur, nu fac lobby pentru lipsa educației, cred că înțelegi".

"Cel mic nu va simți nicio diferență. Fetița poate învăța cu mama sau singură materia din România. Cele mai importante sunt română și mate, engleză va ști mult mai bine decât restul, poate și alte limbi străine. Restul nu sunt importante pentru clasa a IV-a."

"Go for it! Veți rezolva cu toate, după.", a îndemnat-o cineva.

"O să fie cu 1000 de ani lumină în fața celor de vârsta ei"

"Poate o să piardă puțin antrenamentul cu școala, dar pe partea socială și emoțională, o să fie cu 1000 de ani lumină în fața celor de vârsta ei. Am urmărit un an de zile o familie din Maramureș, ce au plecat cu un van din România până în India și înapoi, împreună cu fetița lor de 4 ani. A fost spectaculos să urmăresc evoluția unui copil în contact cu alte mentalități și alte popoare, obiceiuri."

Un membru a grupului i-a propus o vacanță de 3 luni, așa încât să nu afecteze studiile copiilor.

"Sună foarte fain, dar eu aș face un pas mai micuț. De ce să nu călătoriți timp de trei luni, cât este vacanță de vară? Vedeți cum va simțiți toți, în special cei mici. Așa nu este afectată nici școală, iar timpul este suficient cât să va dați seama dacă va place cu adevărat să călătoriți o perioada mai mare de timp, dar și să urmăriți acomodarea copiilor. Experiențe pot fi tot felul, depinde de stilul vostru de viață: vreți strict Europa sau doriți mai departe, vreți în natură, cu nopți dormite în cort sau cu rulotă, vreți hotel sau să închiriați apartamente, vreți să vizitați mai mult orașe, vreți predominant la mare, la munte, etc. Eu aș discuta cu soțul ce așteptări avem, ce ne dorim, ce știm clar că nu am putea să facem, aș vedea care sunt comune, aș vedea unde suntem dispuși să încercăm lucruri noi, evident toate potrivite și adaptate în funcție de copii. Copilul cel mare poate că are și el anumite dorințe și vise de genul disneyland, legoland etc, poate pot fi puse și acelea în itinerariu. De asemenea, la ce fel de climă ne încumetam și așa mai departe. Sunt mulți factori decisivi, dar cu o organizare bună poate ieși o experiență de neuitat."

"Doamne, ce frumos! Nu mă adopți?"

"Super idee, așa să faceți! În acest an vor învăța mult mai mult decât într- un an de școală....și cel mai important vor învăța lucruri și vor trăi întâmplări pe care altfel nu le pot cunoaște! Bravooo de 100 de ori"

"Doamne, ce frumos! Nu mă adopți?"

"E cea mai nebunească idee care am văzut-o până acum. Nu știu cum zmeu v-o trecut prin cap așa ceva. Dar, deși pare stupid, în același timp mi se pare ceva că merită. E că și cum ai încerca să oprești timpul. Știi că nu poți, și tot te opui. Mi se pare o idee trăznită maxim, dar în același timp v-aș încuraja și v-aș admira. Dacă va asumați toate consecințele care derivă din luarea acestei decizii, și dacă veți fructifică la maxim timpul petrecut împreună... asta e totul. Și petrecut împreună e ceva. Și nu e puțin. Asta e de fapt. Copiii cresc, se duc. Viață e scurtă și imprevizibilă. E sigur ce e acum. Mâine nu ști cu ce vine. Mult succes. Și un mare BRAVO"

"Eu cred că fetița va avea un ritm mai greoi de acomodare la școală când se întoarce, va lua poate câteva note mai mici, dar experiențele pe care le va trăi împreună cu dvs. vor conta în viață ei mult mai mult decât o notă. Mergeți înainte după planul dvs!"

"Noi am decis să luăm un an sabatic cu un copil de 12 ani"

Și alți români au făcut acest pas.

"Noi am decis să luăm un an sabatic cu un copil de 12 …am ales Zanzibar (și e minunat) o altă lume …experiențe care cu siguranță îl vor marca în sensul bun. Suntem deja de 5 luni aici.Noi am ales o școală privată online british cu doar 4 materii (English, mats, science, PSHE). Pentru noi a fost ușor să îl scoatem din sistem pentru că locuim în Anglia și acolo este permis să studieze online. Nu avem niciun regret!"

"Am o prietenă care tocmai a început o călătorie de 2 ani în jurul lumii cu 2 copii de 15 și 10 ani. Ea a optat pentru home schooling, poate este ceva ce poți verifică? Au plecat din Luxemburg și urmează să se stabilească în Canada, la finalul celor 2 ani."