O familie a contractat viermi parazitari în timpul unui concediu de cinci stele în Caraibe și spune că vacanța le-a fost ruinată de gândacii din mâncare și de muzica asurzitoare.

Sarah Sigston, 57 de ani, soțul ei Jeremy, 53 de ani, și fiica lor Isabelle, de 25 de ani, au plecat în Republica Dominicană pentru un sejur de două săptămâni într-o stațiune all-inclusive.

Dar vacanța luxoasă s-a transformat curând într-un coșmar.

La sosire, familia din Rayleigh, Essex, a declarat că a constatat că hotelul "nu semăna deloc cu fotografiile de pe internet" și că a avut probleme cu "carnea insuficient gătită", "insecte în salate" și "păsări pe tăvile bufetului".

Familia a declarat că muzica "asurzitoare" se auzea constant în jurul piscinei și conținea înjurături "îngrozitoare".

Aceștia spun că au ales stațiunea deoarece aceasta susținea că se ocupă de persoanele cu boală celiacă, pe care Isabelle o are.

Cu toate acestea, ea s-a simțit rău după ce i s-a servit un burger care, spun ei, conținea gluten, în ciuda faptului că a fost asigurată de trei membri diferiți ai personalului că nu conținea.

În a opta zi de călătorie, familia a început să observe "viermi" în scaun, care au necesitat ulterior un tratament medicamentos de trei zile după ce s-au întors acasă, în Regatul Unit.

În prezent, familia încearcă să obțină despăgubiri prin intermediul companiei cu care au rezervat vacanța.

Cu toate acestea, familia Sigston a declarat că cererea lor a fost refuzată de compania de turism din cauza lipsei de dovezi care să lege bolile lor de hotel.

"Soția mea și cu mine am călătorit prin Asia de Sud-Est, Malaezia, Indonezia, și nu am avut niciodată probleme, nu ne-am întors cu nimic și nici nu am fost bolnavi", a declarat Jeremy.

"Am mâncat niște alimente destul de îndoielnice, dar niciodată nu ne-am întors cu vreun locatar în noi."

Sarah a povestit cum familia a vizitat Republica Dominicană de trei ori și a avut călătorii "uimitoare", dar a spus că ultima lor vacanță "nu merita" cele 3.783,16 lire sterline pe care le-au plătit.

"În prima zi când am ajuns acolo, mâncarea era rece, opțiunile de mâncare erau foarte limitate, când te învârteai în jurul bufetului erau o mulțime de tăvi goale.

Era carne insuficient gătită tot timpul, erau insecte în salate, muște peste tot în salate, păsări care stăteau pe tăvile bufetului."

Sarah a continuat: "Era muzică tare în jurul piscinei, ceea ce ar putea părea un lucru prostesc de care să te plângi, dar tipul de muzică, era rap foarte tare. Era constant și înjurăturile erau ireale, groaznice.

Dacă aș fi avut un copil mic acolo, aș fi fost absolut îngrozit, era literalmente asurzitor."

Sarah a spus că în a treia zi de călătorie, ea și familia ei au început să se simtă rău, cu diaree, greață și crampe stomacale.

Cred că (Jeremy) a fost cel care a avut primul vierme și îmi amintesc că i-am spus: "E ceva lung și alb, ai un vierme parazit"", a spus Sarah.

"La început glumeam, dar apoi am început cu toții să avem. Pentru câteva zile, a trebuit să stau în cameră toată ziua, pentru că nu puteam ieși afară și trebuia să merg la toaletă".

Familia s-a întors acasă în Regatul Unit și a mers la un medic a doua zi, unde i-au arătat imagini cu scaunul lor, Sarah spunând că medicul le-a spus imediat că erau viermi.

Tuturor li s-a prescris un tratament de trei zile cu mebendazol, un medicament utilizat pentru a trata o serie de infestări cu viermi paraziți.

TUI a refuzat să comenteze, iar hotelul a fost contactat pentru comentarii, dar nu a răspuns până la momentul publicării, a precizat dailymail.

