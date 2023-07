Fraudele online au explodat în sezonul concediilor. Pericolele site-urilor clonate sau a biletelor ofertate la preț redus

Amenințările online se înmulțesc și în timpul călătoriilor. Escrocii de pe internet se folosesc de această perioadă pentru a face bani ilegal, iar experții spun că pe măsură ce prețurile vor crește, vacanțele la prețuri reduse pot vor fi și mai susceptibile la acest tip de escrocherii.

Potrivit asociației comerciale ABTA din Marea Britanie, cele mai frecvente tipuri de fraudă privind rezervarea de vacanțe implică biletele de avion, cazarea, excursiile cu tematică sportivă și religioase, precum și cluburile de vacanță. Escrocii creează site-uri web false, postează reclame false pe site-uri web și pe rețelele sociale și, uneori, promovează oferte foarte ieftine folosind conturi online piratate sau carduri deturnate, pentru a plăti publicitatea capcanelor pe care le întind pe web, potrivit blog.eset.ro.

Cele mai frecvente tipuri de înșelătorii:

Victimele sunt contactate prin e-mailuri, apeluri sau mesaje nesolicitate care susțin că au câștigat o vacanță la o tombolă cu premii, la care nu au participat în realitate niciodată. Dacă răspund, escrocii vor cere o taxă pentru a-și debloca vacanța „gratuită”, pentru a plăti de pildă niște imaginare costuri de prelucrare a datelor. Desigur, nu există niciun premiu, iar banii plătiți de victime ajung direct la escroci.

Beware of this SCAM impersonating Emirates.

The WhatsApp message invites you to click a link where you can ‘win’ a free holiday with Emirates. This scam has also appeared on Facebook.

If you think you've shared personal/financial information with a scammer, contact your bank. pic.twitter.com/1Fw0PUE3Gj