Ce s-a intamplat cu traducatorul care a confundat "aleatoriu" cu "obligatoriu". MAE, despre haosul creat in Grecia: "O regretabila eroare"

Ministrul Bogdan Aurescu a anuntat ca a fost incetat contractul de munca cu traducatorul din Grecia , iar angajatii misiunii diplomatice din tara elena vor fi cercetati si sanctionati pentru eroarea de miercuri, 30 iunie, cand au anuntat ca toti turistii care intra in Grecia vor fi testati "In contextul informatiilor anuntate de MAE in cursul zilei de ieri cu privire la modificarea conditiilor de intrare in Grecia, MAE precizeaza ca, dintr-o regretabila eroare de traducere a Ambasadei Romaniei la Atena a normelor publicate in Monitorul Oficial elen, nu a fost inclusa mentiunea testarii conform unui algoritm stabilit de catre autoritatile elene la trecerea frontierei, inducandu-se ideea gresita ca toti cetatenii care vor intra in Grecia pe cale terestra vor fi supusi testarii.In acest context, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus incetarea raporturilor de munca cu traducatorul de pe plan local care a efectuat traducerea, precum si cercetarea disciplinara si sanctionarea responsabililor din cadrul misiunii diplomatice care trebuiau sa valideze aceste informatii", se arata intr-un comunicat al MAE.Ambasada Romaniei din Grecia este vinovata de confuzia generala creata in randul turistilor romani care merg in vacanta in tara elena in aceasta perioada dupa ce, miercuri, 30 iunie, a transmis ca toti turistii vor fi supusi unor teste rapide pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2.Reamintim ca Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a anuntat miercuri, 30 iunie, ca toate persoanele care intra in Grecia cu masina sunt testate la frontiera, indiferent daca au fost sau nu vaccinate. Daca rezultatul testului este pozitiv, persoanele nevaccinate intra in carantina 10 zile, iar cele vaccinate 7 zile.Informatia a fost apoi distribuita de chiar purtatorul de cuvant al MAE la un post de televiziune. Reprezentantii Ambasadei Greciei la Bucuresti au declarat joi ca intrarea in Grecia se face dupa vechile reguli : testarea calatorilor la punctele de frontiera este aleatorie, pe baza unui soft.In fapt, sunt informatiile oficiale de pe site-urile guvernului grec ce descriu clar ca turistii sunt testati in mod aleatoriu la intrarea in tara."Fiecare calator care ajunge in Grecia, indiferent de certificatul aflat in posesia sa, poate fi supus unui control aleatoriu de sanatate. Daca sunteti selectat, va rugam sa retineti ca screeningul este obligatoriu. In caz de refuz, autoritatile isi rezerva dreptul de a refuza intrarea in tara. Selectia se face printr-un sistem de esantionare tintit "EVA" utilizat si in vara anului 2020", este informatia disponibila pe site-ul travel.gov.gr.