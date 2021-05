Conditiile revizuite de intrare in Grecia, anuntate de MAE. Care sunt punctele de forontiera accesibile turistilor cu autovehicule

Autoritatile elene au revizuit conditiile de intrare in Grecia , in contextul pandemiei de COVID-19, astfel ca pana in 24 mai ora 06.00, vehiculele, altele decat cele pentur transportul de marfa, pot folosi punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas si Svilengrad-Ormenio.Accesul pe cale rutiera si aeriana va fi permis pe baza unui test negativ pentru COVID, a adeverintei privind schema completa de vaccinare incheiata cu cel putin 14 zile in urma sau a dovezii emise de un laborator autorizat din statul de provenienta, prin care se confirma faptul ca persoana in cauza a fost diagnosticata pozitiv cu COVID-19, intr-o perioada cuprinsa intre 2 si 9 luni anterior datei sosirii.Astfel, potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile elene, accesul pe cale rutiera si aeriana pe teritoriul Republicii Elene va fi permis persoanelor care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:- prezinta rezultatul unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul elen;- prezinta o dovada care atesta efectuarea unui vaccin impotriva COVID-19, cu conditia sa fi trecut cel putin 14 zile de la data efectuarii rapelului (in cazul unui vaccin efectuat in doua doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat in doza unica). Documentul care atesta efectuarea vaccinarii trebuie sa fie redactat in limba engleza.- prezinta o dovada emisa de un laborator autorizat din statul de provenienta, prin care se confirma faptul ca persoana in cauza a fost diagnosticata pozitiv cu COVID-19, intr-o perioada cuprinsa intre 2 si 9 luni anterior datei sosirii in Republica Elena. Documentul care atesta infectarea cu virusul SARS-CoV-2 poate fi redactat in limbile engleza, spaniola, italiana, germana, franceza sau rusa.Totodata, MAE reaminteste ca toate persoanele care intra in Republica Elena au obligatia de a completa formularul PLF (Passenger Locator Form) cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii calatoriei, indiferent de statul din care sosesc. Formularul este accesibil aici - https://travel.gov.gr/#/.De asemenea, potrivit informatiilor comunicate de catre autoritatile elene, accesul pe teritoriul Greciei prin punctele rutiere de trecere a frontierei a fost modificat, astfel:- prin punctul de trecere a frontierei Nymfea-Makaza este permisa intrarea doar a transportatorilor profesionisti de marfuri, nefiind permis accesul in alte scopuri;- prin punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas si Svilengrad-Ormenio este permisa intrarea tuturor categoriilor de persoane si autovehicule. Programul de functionare al celor doua puncte de trecere a frontierei este de 24h/24h;- prin punctele de trecere a frontierei de la Kakavia (frontiera cu Republica Albania) si Kipi (frontiera cu Republica Turcia) este permisa intrarea doar pentru cetatenii greci, persoanele cu rezidenta in Grecia, care calatoresc in Republica Elena pentru motive esentiale, in limita a 400 de persoane/zi. Programul de functionare al celor doua puncte de frontiera este 07:00 - 23:00. Nu este impusa o limitare a numarului de autovehicule de marfa care traverseaza punctele de trecere Kakavia sau Kipi.MAE informeaza ca ramane in vigoare masura efectuarii, de catre autoritatile elene, in mod aleatoriu, a unor teste rapide pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 la punctele de trecere a frontierei, pentru toate categoriile de persoane, inclusiv transportatorilor profesionisti.MAE reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate si de a respecta cu strictete masurile aplicabile in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: 0030 210 6728879; 0030 210 6744544 sau al Consulatului General al Romaniei la Salonic: 0030 2310 340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena: 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic: 0030 6906 479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://www.mae.ro/node/51914, http://atena.mae.ro/, http://salonic.mae.ro/ si http://www.mae.ro/.