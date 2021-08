Scenă revoltătoare cu o mamă din România pe o plajă din Grecia. "Degeaba i-am spus că există toaletă la 10 metri mai încolo"

Femeia spune că a surprins o mamă care și-a lăsat copilul să defecheze la adăpostul unor șezlonguri clădite pe plajă, deși toaleta se afla puțin mai încolo."Deși i-am atras atenția că nu e ok ce face, răspunsul a venit sec că "e copil și dacă i-a venit...". Degeaba i-am spus că există toaletă aferentă plajei la 10 metri mai încolo, practic traversezi o uliță și ajungi, a lăsat-o să facă și a 2-a oară după ce am făcut poza.Șervețelele albe de pe jos "marchează" produsul. Să vă mai spun că i-am dat un sac în care să arunce șervețelele cu caca înainte să le ducă direct în coșul de gunoi de pe plajă?", a scris o turistă din România pe pagina de Facebook Forum Thassos Turista mai precizează în finalul postării că cei vizați de comentariu sunt români. "Dacă cineva consideră că este ok un astfel de comportament, îi rog respectuos să stea acasă și să nu vină în țări străine să ne facă de rușine", mai spune femeia.