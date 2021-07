Cat te costa o vacanta in Grecia in 2021. Calculul detaliat facut de un roman pentru sejurul pe o insula in Marea Egee VIDEO

Urmeaza banii dati pe cazare:

Cat costa sezlongurile in zona:

Cheltuielile cu transportul pe insula Syros:

Mancare

Acesta a avut in vedere toate cheltuielile pe care le fac turistii in vacante , de la transport, mancare si obiective turistice , pana la suveniruri si magneti.La modul general, turistul roman spune ca a cheltuit 1.000 de euro cu transportul, 700 de euro pe cazare, 280 de euro pe sezlonguri, 700 cu mancarea si in jur de 100 de euro pentru diferite obiective turistice.Potrivit postarii pe grupul de Facebook Vacante sub 500 de euro,"Toata vacanta a insumat 14 nopti, dintre care 11 in insula Syros si 3 in Pireu (1 la dus, 2 la intors)", scrie romanul, si incepe lista cheltuielilor cu cele legate de transport:Bucuresti - Atena si retur, zbor cu Tarom , bagaj de cala inclus - 240 Euro;Pireu - Syros si retur cu Blue Star Paros 96 Euro + 2Euro imprimarea biletelor la intoarcere pentru ca nu a functionat check-in-ul online., hotel de 3 stele, camera dubla superioara - 189 Euro (o noapte), inclusiv taxa guvernamentala;cu mic dejun, camera dubla cu vedere la mare, 9 nopti - 420,5 Euro, inclusiv taxa guvernamentala (0,5 Euro/persoana/zi), 2 nopti, camera dubla cu balcon, 106 Euro, inclusiv taxa guvernamentala (0,5 Euro/zi/persoana)Galissas:si 1 umbrela - 10 Euro, cu saltele si 1 umbrela - 20Euro- 2 EuroUmbrele gratuite in zona libera, fara sezlonguri.Vari:. Nu exista consumatie minimaKTEL * doar cash 1,6Euro/persoana/sens Ermoupoli - Galissas1,2Euro/persoana/sens Galissas - Vari si Galissas - Kiniin Ermoupoli, intre cartiere, gratuitTaxi: numai cash10 Euro4 Euro (exista si autobuz gratuit din ora in ora)30 - 50 Euro/zi, in functie de capacitatea cilindrica, numarul de locuri si modalitatea de plata (cash/card)Nu a pierdut din vedere nici, pretul unui bilet fiind de 2 - 3 Euro/persoana si 1,5 Euro pentru copii si seniori. Mancarea si bautura , un capitol important in orice vacanta:Aperitive:, Feta saganaki, Gavros: 3-7 Euro, feluri principale, pizza, peste, fructe de mare: 6 - 14 Euro- 0,15 Euro la supermarket, 0,5 Euro la chiosc, 0,6 Euro la taverna- 0,6 - 1 Euro la supermarket (functie de marca), 1,7 Euro la tavernaBere:1,2 Euro la supermarket, 1,5 Euro la bar/taverna1,8 Euro la supermarket, 3-5 Euro la bar/taverna (in functie de marca): 7-10 Euro/litrul, la taverneSuveniruri:: 1,5 - 3Euro.Turistul isi incheie postarea dand asigurari ca insula merita toti banii: "Insula merita fiecare cent pentru frumusete, istorie, cultura, plaje, peisaje si oameni".Syros este descrisa drept locul unde Grecia traditionala a facut loc si Greciei moderne, insula fiind una dintre cele mai mici insule din Ciclade, dar cu toate acestea mandra capitala a arhipelagului si o destinatie preferata de locuitorii Atenei.Bogata in taverne traditionale si pensiuni , Syros este destinatia de vacanta ideala pentru cei care cauta un loc de vacanta linistit, dar nu izolat.Syros gazduieste cel mai mare oras al Cicladelor, Ermoupoli, ce se mandreste cu trecutul sau venetian, biserici imense, vile luxoase si stradute pitoresti, si este punctul de plecare al multor feriboturi.