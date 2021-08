Mărturia unui român care s-a întors din Grecia abia intrată în zona roșie: ”N-a fost nici măcar un control minim în vama Giurgiu, să mă întrebe dacă am vaccinul”

Situație diferită la vama Makaza

România, fără un control minim

Aglomerație la vamă

Grecia a intrat în zona roșie

Persoanele vaccinate contra COVID-19 cu schema completă de cel puțin 10 zile.

Persoanele care au fost infectate cu COVID-19 în ultimele 180 de zile și nu mai devreme de ultimele 14 zile.

Copiii cu vârsta de până la 6 ani. Pentru a scăpa de carantină, copiii care au între 6 și 16 ani trebuie să prezinte un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore.

Grecia a intrat în zona roșie în noaptea de 31 iulie spre 1 august, de la ora 00:00, astfel că s-au schimbat și condițiile pentru românii întorși din concediu , în privința carantinării.Cu toate că presa a relatat cum mii de persoane au stat ore în șir la vamă pentru verificarea documentelor, unul dintre românii care a intrat în țară duminică, 1 august, prin vama Giurgiu, a relatat pentru Ziare.com că, deși a pregătit în prealabil toate documentele care atestă că este vaccinat, nimeni nu l-a oprit, nimeni nu i le-a cerut, iar accesul a fost mai simplu ca niciodată.Alin P. s-a întors din Grecia duminică, 1 iulie, când țara elenă intrase deja oficial în zona roșie de pericol epidemiologic. Din Grecia a intrat în Bulgaria, prin vama Makaza, iar apoi în România, prin vama Giurgiu. A ajuns la frontiera cu țara noastră în jurul orei 16.30, moment în care a avut un șoc.Știa de schimbările privind carantinarea , auzise de cozile formate la vămi și de timpul lung de așteptare, generat de verificarea documentelor. Astfel, și-a pregătit din timp hârtiile care atestau că este vaccinat, dar surpriza a fost că nu a avut nevoie de ele.Totul a durat nici 20 de minute și nimeni nu l-a băgat în seamă. Nu a fost oprit de autorități, nu l-a întrebat nimeni dacă a făcut sau nu vaccinul contra COVID-19, nu a fost trimis la un punct de triaj la DSP.”Ieri, la 16:30, am ajuns în graniță. Se trecea ca prin brânză. Deci nu era DSP-ul care să facă o triere, vaccinați, nevaccinați, testați, netestați. M-a uimit chestia asta. Erau sute de mașini în spate, poate chiar mii, care au trecut ca prin brânză dupa ora 16:30. Eu am văzut niște reportaje la televizor, cum că ar fi făcut o triere, dar nu știu când au făcut-o. După ora 16:30-17:00 nu mai exista niciun fel de triaj la vama Giurgiu”, povestește Alin.Alin mai spune și că lucrurile au stat diferit la vama Makaza, când a intrat din Grecia în Bulgaria. Cu toate că avea doar 20 de mașini în față, a așteptat peste o oră, iar bulgarii erau verificați la sânge.”La Makaza, când am intrat din Grecia în Bulgaria, erau doar 20 de mașini în față și am stat peste o oră. Bine, era doar un singur fir de intrare în Bulgaria. Pe bulgari îi opreau și le dădeau să completeze documente, să specifice dacă au sau nu vaccin, pentru autoritățile din Bulgaria. În schimb, românii care erau în tranzit treceau foarte repede”, mai spune românul.”În România, în nici 20 de minute, am trecut. Cozi erau, dar se trecea foarte repede, se lucra pe șase benzi. Dar nu exista acest control minim, măcar să mă întrebe dacă am vaccinul, să îi arăt documentele și să zică da, tu treci mai departe. Nu era nimeni oprit. Adică, mă așteptam să fie niște întrebări standard. Ești vaccinat? Treci pe banda asta, la revedere. Nu ești vaccinat? La punctul DSP, ca să vă spună, intrați în carantină, nu intrați”, explică Alin.Presa a relatat cum duminică, 1 august, s-au format cozi interminabile la vamă deoarece turiștii care s-au întors din Grecia au fost verificați, astfel încât să se determine dacă au făcut sau nu vaccinul, factor în funcție de care se impune sau nu carantinarea.Decizia privind carantinarea este luată de Direcția de Sănătate Publică (DSP), care are puncte de lucru în vămi. Digi 24 relata duminică că, la vama Giurgiu, care este cel mai tranzitat punct terestru pentru românii care se întorc în țară din Grecia, prin Bulgaria, timpul de așteptare era de 30 de minute.Procedura prevede ca la punctul de triaj să existe un medic care să pună o serie de întrebări turiștilor și să verifice documentele. Dacă nu s-au vaccinat, aceștia primesc o hârtie care atestă că trebuie să stea 14 zile în carantină.A fost aglomerație și la punctul de trecere a frontierei de la Calafat, pe ambele sensuri, unde timpul de așteptare a fost duminică tot de circa 30 de minute, cu cozi care s-au întins pe zece kilometri pentru TIR-uri și camioane și pe doi kilometri pentru autoturisme.Situația a fost și mai gravă sâmbătă, 31 iulie, când un flux imens de turiști s-au întors din Grecia pentru a intra în țară înainte de miezul nopții, astfel încât să evite carantina.Poliția de Frontieră a transmis sâmbătă că timpul de așteptare la punctul de trecere de la Vama Veche a fost de o ora și 20 de minute pentru intrarea în țară, iar la Calafat a ajuns la 70 de minute. La frontiera Giurgiu așteptarea a fost de circa 50 de minute.Grecia a intrat în zona roșie de la 1 august, ora 00:00, adică din noaptea de sâmbătă (31 iulie) spre duminică. Această decizie a determinat mulți români să își scurteze concediile, sau chiar sa le reconsidere, ținând cont că s-au modificat și criteriile privind carantinarea la întoarcerea în țară.Toate persoanele care vin în România dintr-o țară încadrată în zona roșie trebuie să stea 14 zile în carantină, cu trei excepții: