Cum se completeaza corect formularul de intrare in Grecia - PLF. Problemele care va pot face sa asteptati ore in sir la vama

Sunt situatii in care turistii trebuie sa astepte ore in sir fie pentru ca nu au completat documentul, fie pentru ca au facut-o in mod gresit, astfel ca Ziare.com va propune un tutorial pentru completarea documentului.Primul pas este sa va creati un cont pe site-ul Guvernului Greciei care gazduieste formularul. Puteti accesa platforma aici Asigurati-va ca introduceti o adresa de e-mail la care aveti acces deoarece veti primi un mail cu un link pe care trebuie sa il accesati pentru validarea contului.Dupa ce faceti acest lucru si va logati in cont, va va aparea urmatoarea fereastra:Cele trei casute se asigura ca ati citit protocolul si ca veti completa corect si onest formularul doar pentru membrii familiei dumneavoastra, astfel ca trebuie sa le bifati pe toate trei.Dupa ce treceti si prin aceasta etapa, va aparea urmatoarea cerinta:Sunteti intrebat cum planuiti sa ajungeti in Grecia: pe cale terestra, aeriana sau maritima. In cazul in care mergeti cu masina, trenul sau autobuzul, trebuie sa bifati prima varianta, "ground".In urmatoarea etapa sunteti intrebati cu ce mijloc de transport calatoriti mai exact, adica autobuz, tren sau masina.Daca bifati "car", adica masina, vi se deschide urmatoarea fereastra:Vi se cere sa completati numarul masinii de pe placuta de inmatriculare, data la care veti intra in Grecia si punctul vamal prin care o veti face.Etapa urmatoare prevede date referitoare la sanatate:Trebuie sa precizati daca aveti schema de vaccinare completa, daca ati facut un test COVID-19 cu rezultat negativ cu maxim 72 de ore inainte de intrarea in Grecia in cazul testului PCR si cu maxim 48 de ore inainte in cazul celui rapid, sau daca ati trecut prin boala in ultimele noua luni.Daca bifati prima varianta, care prevede vaccinarea, vi se deschide urmatoarea fereastra:Trebuie sa specificati in ce tara v-ati vaccinat, ce vaccin ati primit si data administrarii ultimei doze.Mai apoi vi se vor solicita mai multe date personale:Urmeaza completarea adresei din buletin:Urmeaza completarea adresei unde va veti petrece vacanta in Grecia, unde vi se solicita aceleasi date ca si in cazul domiciliului:Ulterior, vi se cer datele unei persoane care poate sa fie contactata in caz ca aveti o urgenta: nume de familie, prenume, tara, oras si numar de telefon.Mai apoi, sunteti intrebat daca mergeti in Grecia singur sau cu cineva. In cazul in care selectati a doua varianta, exista optiunile membru al familiei sau partener de calatorie. De exemplu, in cazul familiei, trebuie sa completati numele lor complet si varsta.In cazul in care ati uitat sa introduceti un membru al familiei, trebuie sa stiti ca acest lucru este necesar, astfel ca aveti doua variante, fie sa editati documentul (in dashboard, in dreapta, click pe creion si editeaza), fie sa completati unul nou.Dupa ce parcurgeti toti acesti pasi, sunteti anuntat ca urmeaza sa primiti formularul cu codul QR ce trebuie prezentat la vama. Dupa ce completati, veti primi un e-mail de confirmare. PLF-ul cu codul QR se va trimite in primele minute ale zilei in care ati completat ca mergeti in Grecia. Daca este necesar sa plecati la drum cu o zi inainte, o puteti face si in baza email-ului de confirmare, chiar daca nu ati primit inca codul QR.