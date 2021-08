Cum încearcă unii români să fenteze vigilența vameșilor la întoarcerea din Grecia. "Vor să utilizeze tehnica declarațiilor false"

Aceștia încearcă să înșele vigilența vameșilor români, declarând că se întorc din Bulgaria, pentru a evita carantinarea la întoarcerea dintr-o țară din zona roșie.Informația a apărut pe grupul de Facebook Forum Grecia , unde un turist relatează:”În atenția celor ce doresc sa utilizeze,, tehnica" declarațiilor false, cum că ar veni din Bulgaria in loc de Grecia. La 9.30, in Promachonas, se scanau CI și actele mașinii. In plus, ne-au cerut certificatele de vaccinare.Drumuri bune spre și dinspre Grecia!””Metoda” este extrem de riscantă, deoarece, în cazul unei declarații false, autorul riscă un dosar penal.Persoanele care sosesc în România din state aflate în zona roşie nu intră în carantină dacă sunt vaccinate.De asemenea, copiii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptaţi automat de la carantină, iar cei cu vârsta între 6 şi 16 ani sunt exceptaţi dacă prezintă la intrarea în ţară un test cu rezultat negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte.Multe dintre destinaţiile preferate de români au intrat pe lista roşie, printre care, Spania, Franţa, Tunisia, Portugalia, Malta, Grecia sau Maldive.