Tot ce trebuie sa stie romanii care merg in Grecia. "In 15 mai se asteapta relaxarea tuturor acestor restrictii"

Potrivit informatiilor transmise de autoritatile din Grecia, sunt deschise unele taverne, iar servirea se face doar la terase, fara muzica. De asemenea, sunt deschise unele magazine si unele plaje organizate. Este permisa deplasarea doar in cadrul regiunii in care este hotelul, intre orele 05:00 si 23:00, doar pe baza unei declaratii completate.Sezonul se deschide la capacitate maxima in 15 mai, cand se asteapta relaxarea acestor restrictii Din 14 mai se redeschid muzeele, din 21 mai - cinematografele, iar din 25 mai se reiau spectacolele live, respectiv se deschid teatrele.Informatii oficiale se pot gasi pe travel.gov.gr sau greecehealthfirst.gr