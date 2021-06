Se anunta temperaturi de foc in Grecia, de peste 43 de grade Celsius, in zilele urmatoare VIDEO

Meteorologii estimeaza ca mase de aer deosebit de calde vor aduce treptat in Grecia temperaturi de peste 40 de grade Celsius, care pot ajunge chiar pana la 43 Si in Romania, dupa zile intregi de ploi, iese soarele, iar vremea se schimba radical. Trecem de la temperaturi de 20-25 de grade Celsius la 37-39 de grade Celsius in cea mai mare parte a tarii.