Grecia va avea hoteluri, restaurante si magazine exclusive pentru cei vaccinati anti-COVID-19

Dupa cum a explicat la o conferinta de presa ministrul de stat Giorgos Gerapetritis, aceste spatii, care din 15 iulie se vor regasi in cafenele, restaurante sau cinematografe, dar si stadioane si alte zone cu posibile aglomerari, vor fi impartite in doua categorii: "libere de COVID" sau mixte.In primele vor putea intra doar cei vaccinati ori care au fost infectati in ultimele sase luni, iar in cele din urma accesul va fi permis persoanelor care au efectuat un test PCR sau un test rapid si acestea vor fi obligate sa poarte masti.Se vor efectua controale pentru verificarea respectarii acestor masuri, iar operatorii economici vor putea verifica online certificate de vaccinare prezentate de clienti.Spatiile "libere de COVID", atat cele in aer liber cat si cele inchise, vor putea functiona la 85% din capacitate si fara obligativitatea purtarii mastii. Spatiile mixte vor putea fi ocupate numai la jumatate din capacitate, in cazul incintelor inchise, sau la 70% cele in aer liber, dar cu masca mereu obligatorie.Cluburile de noapte vor avea dreptul sa functioneze la capacitate si mai redusa, in timp ce stadioanele vor fi accesibile numai persoanelor vaccinate, intrucat acolo riscul de infectare este mai mare.Anuntarea acestor masuri survine dupa ce guvernul grec a decis sa ofere tinerilor cu varste intre 18 si 25 de ani care se vaccineaza un card preplatit de 150 de euro, pentru a stimula vaccinarea anti-COVID-19.Pana in prezent circa 47% din populatia Greciei a fost vaccinata cel putin cu o doza si peste 36% cu schema completa.