Panica printre romanii care merg in Grecia din cauza unei erori grave a Ministerului de Externe: "A fost introdusa obligativitatea testarii la granita a tuturor persoanelor"

Concret, nu toti turistii care intra in Grecia vor fi testati, ci autoritatile vamale selecteaza la intamplare, pe baza unui sistem EVA, turisti pe care ii supun unor teste rapide."Fiecare calator care ajunge in Grecia, indiferent de certificatul aflat in posesia sa, poate fi supus unui control aleatoriu de sanatate. Daca sunteti selectat, va rugam sa retineti ca screeningul este obligatoriu. In caz de refuz, autoritatile isi rezerva dreptul de a refuza intrarea in tara. Selectia se face printr-un sistem de esantionare tintit "EVA" utilizat si in vara anului 2020", este informatia disponibila pe site-ul travel.gov.gr "Calatorii care sosesc in Grecia sunt supusi testelor de antigen RAPID la portile de intrare pentru indivizi selectati pe baza unui sistem de esantionare, bazat pe sistemul "EVA". - arata acelasi site oficial.Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri, 30 iunie, ca toate persoanele care intra in Grecia cu masina sunt testate la frontiera, indiferent daca au fost sau nu vaccinate. Daca rezultatul testului este pozitiv, persoanele nevaccinate intra in carantina 10 zile, iar cele vaccinate 7 zile."A fost introdusa obligativitatea testarii la punctele de frontiera a tuturor persoanelor care intra pe teritoriul elen, indiferent de statul de origine! Persoanele depistate pozitiv la aceste teste vor fi supuse regimului de carantina cu durata de 10 zile la locul de domiciliu sau la o locatie stabilita de autoritatile elene. Persoanele confirmate pozitiv la aceste teste, dar care au fost imunizate complet (14 zile de administrarea celei de-a doua doze ori a dozei unice pentru serul Johnson&Johnson), sunt supuse unei perioade de carantina de doar 7 zile", a transmis MAE:Sursa citata a precizat ca, in ultima zi de carantina, toate persoanele vor fi supuse unui test tip PCR.Informatia a fost contrazisa de mai multi turisti romani in grupurile destinate turistilor in Grecia precum Forum Grecia "Sunt informat ca pe un post de televiziune romanesc a aparut informatia ca toti calatorii care intra in Grecia vor fi testati la granita anuntata de o doamna care aparent e purtatoare de cuvant al MAE.INFORMATIA ESTE FALSA.Este a doua prostie debitata de MAE in decurs de o saptamana dupa ce acum cateva zile MAE anuntase ca Grecia nu va mai accepta teste antigen (evident accepta in continuare). Oare de pe unde i-or fi gasit pe astia de la MAE?", a scris un cetatean roman