Româncă ajunsă pe o insulă din Grecia mai puțin cunoscută românilor: „Ochiul pur și simplu nu poate cuprinde ce i se oferă” FOTO

„Vreau să împart cu voi aceste imagini și să vă încurajez să mergeți mai departe de Thassos, Halkidiki sau Lefkada...Grecia, chiar dacă arde, nu-si va pierde niciodată acea chemare care te face să revii și anul viitor parcă mai dornic să o explorezi.Anul acesta concediul nostru a fost in Elafonisos - Lakonias, o insulă poate puțin mai cunoscută peuntru unii, dar mergând o singură data rămâi îndrăgostit de locație .. ochiul pur și simplu nu poate cuprinde ceea ce i se oferă, nu te saturi de marea în zeci de nuanțe de turqoise, de nisipul fin și auriu, de soarele strălucitor, gazdele primitoare.Nu are puncte de atracție sau ruine de vizitat, acolo mergi pur și simplu să te recreezi, să-ți încarci bateriile”, a povestit românca pe grupul de Facebook Forum Grecia.Potrivit Danielei Manea, pe Elafonisos a ajuns pornind din portul Pireu, mergând aproximativ 200 de km pe autostradă. „Apoi, drumul se continua pana in Neapoli șerpuind printre munți și livezi de măslini sau citrice. Transferul se face cu ferry din Neapoli 12 € mașina, iar in luna August tariful creste la 2€ de persoana. Curse din oră în oră și chiar din jumate în lunile de vârf!”, a mai explicat românca, lăsând pozele să „vorbească”.