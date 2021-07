Topul destinațiilor din Grecia preferate de români. Locurile care trebuie vizitate măcar o dată în viață

Thassos

#Thasos is one of those Greek islands that boasts an incredible natural setting. The standouts of #Thassos are its beaches and mountainous villages, with traditional architecture, and stone-made houses, narrow paved streets, and grey-tiled roofs.

IG 📷 alexandra_fakiri pic.twitter.com/HCbLt0Ge9D — Greece Ελλάς Греция (@GreekPictures) June 21, 2021

Natural swimming pool in Thassos, Greece. pic.twitter.com/UhoXbB0O1a — WOW Travel (@WOWPicsOfLife) October 12, 2018

2. Halkidiki

Walking -almost- on water! From discovering a new beach to swim, or walk a walking route, or go kayaking, there is always something different to do in Halkidiki.

Image by @travelwithus_gr#MyHalkidiki #MadeofDreams #LovedbyYou pic.twitter.com/pq6zdYgWcc — @Visithalkidiki (@VisitHalkidiki) July 14, 2021

3. Creta

❛—The sea is more blue in Galini.❜



❧┊Creta, Greece. pic.twitter.com/XQCIqDO9VC — nox. (@Artemisasuis) August 9, 2018

4. Corfu

#Travel My first visit to Corfu as a kid was about the land of Poseidon and his adventures there and the ancient Phaeacians who also founded my home city of Malaga. The beautiful Ionian Sea, gorgeous beaches, coves and cliffs throughout this magical island kept me coming back. pic.twitter.com/zvr29KQkEE — Michael Earle (@ThinkTraveling) July 13, 2021

Popular vacation target Corfu island in Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/kKQTQTITIe — Tina Koskima (@LoveSongs4Peace) July 11, 2021

5. Santorini

Santorini, Greece 🇬🇷 via: takemyhearteverywhere pic.twitter.com/NedUK7TTj4 — E a r t h + (@earth_168) July 13, 2021

Streets of Santorini ..❤️❤️❤️ pic.twitter.com/OxKgiwWFXb — RAJSHRI DHANANJAY (@RajshriDhananj1) July 12, 2021

Saint luxury Suites Santorini Greece 🇬🇷

📸 Momentsofgregory pic.twitter.com/sdvumLr4XM — My Beautiful Destination (@MyBeauDes) July 9, 2021

Câteva destinații rămân în topul preferințelor, având prețuri accesibile și oferind peisaje care îți taie respirația.Thassos, cunoscută și drept ”insula de smarald”, este la doar nouă ore de mers cu mașina de București, fiind o distanță accesibilă românilor. Cele mai cunoscute plaje sunt Golden Beach, Skala Potamia și Marble Beach, iar una dintre cele mai mari atracții este piscina naturală Giola, cunoscută și drept ”laguna albastră” sau ”piscina sirenelor”.Aceasta s-a format după prăbușirea tavanului unei grote și este ”alimentată” chiar de valurile mării.Scufundări, snorkeling, croaziere si sporturi acvatice, toate acestea sunt posibile pe insula Thassos, iar mâncarea încântă papilele gustative ale oamenilor.Peninsula Halkidiki este iubită în special de familiile care vor să își organizeze concediile cu copiii, dar cele trei brațe ale peninsulei asigură pachetul complet. Brațul Kassandra este renumit pentru cluburi și viața de noapte, pe când brațul Sithonia este ideal pentru un concediu liniștit.Peștera Petralona este faimoasă după ce, în interiorul ei, a fost descoperit craniul fosilizat al celui mai bătrân om din Europa, care datează de acum 700.000 de ani.Nu trebuie să ratați nici croazierele ce au ca destinație Muntele Athos.Insula Creta este locul legendar unde se spune că s-a născut Zeus, zeul Olimpului, fiind și locul unde muntele și marea se întâlnesc și se contopesc. Are cel mai lung defileu din Europa și unul dintre cele mai importante situri antice ale țării, Knossos.Există 70 de plaje pe insulă, dar cea mai specială este Elafonissi datorită nisipului roz. Nu trebuie uitată nici plaja Vai, cu pădurea sa de curmali.Regiunea Chania este ideală pentru cuplurile care vor o escapadă romantică. Îndrăgostiții se pot plimba pe străduțe pietruite și pot admira clădirile construite în stil venețian. În plus, vinul local este considerat cel mai bun din Grecia.1.000 de kilometri despart Bucureștiul de insula Corfu. Aceasta este specială tocmai pentru că nu se încadrează în stilul grecesc, ci este un amestec cosmopolit ce combină stilul franțuzesc cu cel britanic și venețian.Este numită și „insula verde” datorită plantațiilor de măslini și are o populație de peste 100.00 de locuitori.Turiștii pot vizita Canalul Dragostei, din stațiunea Sidari, dar și palatul Achillion, ridicat în 1890 la cererea împărătesei Sissy, locație care a fost reședința ei preferată de vară.Insula Santorini mai este numită de localnici ”Thira” și se află la circa 1.500 de kilometri de București. Este cunoscută pentru faimosul apus în Oia, unde soarele se pierde în mare.Plajele Kolumbo, Perissa și Kamari sunt renumite pentru nisipul negru, de origine vulcanică.Santorini găzduiește circa 1,5 milioane de turiști anual, iar peisajul său unic s-a format în urma unui eveniment tragic. În urma cu aproape 4.000 de ani, un vulcan a erupt și a îngropat în cenușă insula și civilizația minoică. Așa s-au format stâncile și craterele spectaculoase.Legenda spune că legendara Atlantida se află chiar sub Santorini.Santorini este cunoscută și pentru vinurile excepționale, mai ales cele de desert.Citește și: Cum se completează corect formularul de intrare în Grecia - PLF. Problemele care vă pot face să așteptați ore în șir la vamă