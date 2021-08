Român „desființat” după ce a împărtășit experiența neplăcută din Halkidiki: „Mulți nu agrează să spui nimic rău despre Grecia”

Ce a pățit românul în Grecia

„Doresc să vorbesc despre mentalitatea românilor, despre modul cum reușesc în 2 cuvinte să persifleze cu o caterincă ieftin ă de șantier orice sfat sau pățanie a unui concetățean. Dacă un om va scrie prin ce a trecut, nu înseamna neapărat că vrea să vă mintă sau să îngroape o afacere a unui grec escroc.În orice țară găsești oameni cinstiți cât și jeguri indiferent de naționalitate. Rolul acestui forum este de a împărtăși sfaturi, experiențe bune sau rele.Observ că foarte mulți membri nu agrează să spui nimic rău despre greci sau Grecia. Mai mult, devin agresivi verbal sau pun în decădere pățaniile tale sau sfaturile pe care le dai.Nimic mai rău decât atât, nu se mai poate. Niciodată nu o să știm ce e bun sau ce e rău.Recenziile pot fi măsluite foarte ușor, cu o puțină abilitate din partea oricărui patron,nu este greu”, a scris românul, pe Facebook.Românul a povestit pe Forum Grecia despre condițiile pe care le-a catalogat drept proaste la cazarea într-o stațiune din Halkidiki, Grecia. Bărbatul susține că a existat o diferență majoră între pozele de prezentare de pe site-urile pentru rezervări și realitate.„Din 3 camere platite nu avea disponibile decat una singura, si aia se elibera la ora 18, cu toate ca am sunat cu 2 zile inainte pentru confirmare, fiind totul ok.Mare atentie, locatia nu este deloc ceea ce este in poze, camerele sunt de 3 stele, toaletele nefunctionale, la wc de linga intrare nici becuri nu avea...Apartamentele nu au ac decat jos, sus unde sunt paturile nu exista asa ceva, caldura noaptea fiind la 45 grade insuportabilaLocatia este la 3.5 km fata de plaja nu 450 m cum spun ei pe booking , toate pozele lor sunt facute cu camera wide ca sa para mai mare hotelul si camera in realitate este f mica.Toata constructia este noua, pe jumatate neterminata pe interior, inca se lucreaza la ea in unele camere.Bucataria este ff saraca, nu au preturi afisate la nimic, iti cer cum vor ei...pe 4 cafele si 4 ape la micul dejun - 50 euro..”, a povestit românul după întoarcerea din Grecia.