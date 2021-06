Cosmar in Grecia pentru o familie de romani, plecati in vacanta fara vaccin: "Am fost lasati in fata clinicii pe motiv ca infectam spitalul. Nimeni nu ne-a consultat"

Intreaga relatare a fost facuta publica pe pagina de Facebook Forum Grecia, pagina destinata turistilor romani in tara elena.""Dupa un concediu de 7 zile petrecut in Grecia, as vrea sa va impartasesc experienta mea nu tocmai placuta in Skiatos.Asadar, fiind nevaccinati (as aprecia daca v-ati abtine de la comentarii rautacioase pe tema aceasta) am facut pe 5.06.2021 in Romania testele PCR, care au avut rezultat negativ.La intrare in Grecia, in 07.06.2021, am fost testati cu teste rapide - rezultatele negative din nou.La plecare, pentru a nu sta in carantina in Romania, am facut test PCR in data de 13.06.2021, al carui rezultat a fost POZITIV.SOC! Am fost sunati sa ne facem bagajul si sa ne prezentam de urgenta in fata clinicii de stat, langa clinica privata unde am facut testul.Ajunsa acolo cu sotul meu, a iesit o doamna doctor care nu ne-a permis accesul in incinta clinicii si i-a facut sotului meu un test rapid afara, pe pervazul unui geam. Rezultat pozitiv.Deja aveam frisoane si emotii. Afara era frig, batea vantul si incepuse sa ploua. AM FOST LASATI IN FATA CLINICII PE MOTIV CA INFECTAM SPITALUL. NIMENI NU NE-A CONSULTAT, NIMENI NU NE-A LUAT O TENSIUNE, NIMENI NU NE-A INTREBAT, POZITIVI FIIND, DACA SUFERIM SI DE ALTE BOLI.A iesit intr-un tarziu o doctora, probabil, care la insistenta mea ne-a dat o hartie pe care a scria rezultatul pozitiv pentru sotul meu si o bucata de hartie cu numele unui hotel si un numar de telefon sa ajungem acolo.Daca i-am spus ca nu avem cu ce sa ajungem si ca ar trebui sa ne trimita cu ambulanta, a spus ca nu este posibil pentru ca ar trebui sa dezinfecteze ambulanta si costa. In fine, a chemat un sofer de acasa si ne-a dus la hotelul pentru Covid cu un autoturism.Au spus ca vom sta aici pentru 14 zile.REAMINTESC FAPTUL CA NICIUN CADRU MEDICAL NU NE-A VIZITAT ATATA TIMP CAT AM STAT AICI.DE ASEMENEA, NU NE-A FOST ADMINISTRAT NICIUN MEDICAMENT. TOT TRATAMENTUL PE CARE L-AM LUAT IN ACESTE 10 ZILE A FOST CUMPARAT DE NOI SAU TRIMIS DIN ROMANIA DE FAMILIE.IN ZIUA A 10a AU VENIT SA NE TESTEZE PCR PE BANII NOSTRI SA VADA DACA NE DAU DRUMUL MAI DEVREME. NU SA NE CONSULTE, NU SA NE INTREBE CUM SUNTEM.Singura persoana care ne aducea mancare si apa, era dna. de la receptia hotelului.Asa ca, dupa 10 zile de izolare, asteptam rezultatele testelor pentru a vedea ce vom face de maine....Toate informatiile sunt contradictorii, dimineata ni s-a spus ca ne putem pleca decat dupa 14 zile din izolare, acum, au venit sa ne faca teste platite de noi si ne spun ca putem pleca maine indiferent de rezultat (negativ sau pozitiv)NU REUSESC SA INTELEG! CE SE INTAMPLA?", a relatat unul din membrii familiei experienta in Grecia.