De ce se evită românii reciproc în vacanțe: "Nu cred că există nație pe glob care să își urască mai tare compatrioții"

Postarea a împărțit reacțiile în două tabere

Foarte mulți recunosc că nu au fost puține situațiile în care conaționalii le-au stricat concediul

Această constată că riscul de a întâlni sau nu români a devenit un criteriu de alegere a unei destinații pentru vacanță , pe pagină Forum Grecia , de pe Facebook:"Totuși, de când am ajuns să evaluăm destinația de vacanță după numărul conaționalilor pe care îi găsim acolo? De unde atâta trufie să spunem despre locuri absolut fantastice, precum Thassos, Halkidiki sau Cretă că "nu e de mers acolo" pentru că, ce să vezi, "e plin de români?"Pe de-o parte, unii cred că la mijloc sunt niște exagerări, fac comparație cu alte nații și îndeamnă la toleranță făță de conaționali:"După mai bine de 10 ani trăiți în Grecia și 7 în Germania, eu cred că suntem de un milion de ori mai buni decât alte nații. Acum, trăind între nemți, am fost la diferite ocazii împreună și am mâncat, singura diferență este că ei nu-și umplu farfuria cu vârf, dar ei se duc și-și iau 10 farfurii, una după alta! Unde are loc atâta mâncare, nu știu! Iar de gălăgie, la o bere, nu mai vorbesc!"."Dacă nici noi nu mai avem toleranță pentru propria nație cine să mai aibă?Pe mine mă bucură faptul că tot timpul găsesc un român cel puțin în orice loc nou pe care îl vizitez. Suntem peste tot și cred că este un lucru bun.""Eu m-am simțit chiar confortabil pentru că erau mulți români. Desigur, nu am avut ghinionul să dau peste cei de care fuge toată lumea.Mă consider un român civilizat și educat și știu că nu-s un specimen rar. Am văzut mii de români care știu să se poarte, doar că, desigur, mitocanul iese în evidență, indiferent ce limbă vorbește.""Noi, românii, suntem parfum pe lângă britanici, și pe lângă alte nații, să ferească Dumnezeu să stați într-un hotel plin de englezi, cum am nimerit eu acum câțiva ani în Mallorca. De atunci, de câte ori rezerv o cazare, mă uit să văd ce nații au lăsat feedback, ca să știu să evit.Și dacă cineva crede că românii se înghesuie lacomi la mâncare gratis, înseamnă că nu a mers în hoteluri în care predomină nemții. Din păcate, am fost cu șefa mea nemțoaică într-un concediu și mi-a fost rușine.""Nu e vorba de români în adevăratul sens al cuvântului, e vorba de ceea ce se cheamă MELTENI. Pentru cine cunoaște termenul. Și sunt mulți, mulți.""Ce să spun, ăștia de se vaită că sunt mulți români, ei or fi nemți, francezi, englezi", constată cineva."În Poros, din sutele de iahturi, bărci, bărcuțe din port, dintr-una singură bubuia muzica de răsuna toată zona. Va rog să ghiciți ce nație erau respectivii. Și da, mie mi-a fost rușine de lipsa lor de rușine. Uscături sunt clar peste tot, dar eu cumva m-am ciocnit mult mai des de uscăturile noastre decât de ale altora.Și am o problema cu "ai noștri" pentru că alte națîii nu mă fac pe mine de râs.""Am fost în locuri/localuri în care nu a mai călcat picior de român până atunci. Și știți ce? Acele locuri le voi caută în continuare, e și motivul pentru care nu am fost și nu știu dacă voi merge curând în Grecia, cu toată frumusețea ei.""Eram pe plaja Agiofili din Lefkada, deși era multă lume, puteai savura liniștea, aproape că îți venea să adormi, până ce a venit un vapor să debarce clienți, asta nimic nou, doar că aia toți erau ROMÂNI!Dintr-o dată liniștea aceea plăjută s-a transformat într-o mega gălăgie, au început să urle care unde să stea, am zis, nu-i bai, se așează și se liniștesc, dar nici vorbă, jumate au intrat în apă și au început să comunice cu cei de la mal, urlau de mama focului, am zis, hai că poate se liniștesc.S-au așezat cu prosoapele exact lângă apă, de nu mai puteai trece pe acolo și pe când am crezut că se liniștesc, au dat drumul și la boxă! M-am ridicat și am plecat în magazine, la fel, unde sunt români, e gălăgie! Oare de ce când vedem alți oameni nu știm ce nație sunt??? Simplu, pentru că tac! Sau vorbesc civilizat, românii și dacă tac, sunt recunoscuți după îmbrăcăminte, Nike, Adidas, pe șlapi scrie BOSSSSS, și au nelipsitele lanțuri de haur.""Depinde de specimene. În 60% din cazuri îți este rușine că vorbești aceeași limbă. Când vezi comportament de ev mediu, încerci să te distantezi.""Ați uitat să amintiți de copiii răsfățați și needucați ai românilor ce vin la masă la hotel și scoală tot restaurantul în picioare cu alergăturile și țipetele lor. Copiii străinilor nici nu se simt că sunt în restaurant, de ce sunt altfel? Românii și principiile Montessori înțelese greșit, principiul dacă eu nu am avut, el să aibă.""Numai ce era un babuin ce-și întărâta progeniturile să facă gălăgie în trenuleț, la Skala Potamuas, Fetele, gălăgieee, și urlau fetițele ca în pădure, vagonul 2 la mijloc"."Unii după 2 luni de spălat wc uri în Anglia/ Spania/Italia uită limba română, însă le este găurit stomacul de foamea pe care o fac acolo, muncesc câte 6 luni acolo și dorm ca șobolanii, să vină să se rupă în figuri 2 săptămâni, cu BMW ul. Ăștia sunt românii aia care emit astfel de afirmații că nu merg că e plin de români. Păi orice bombardier își vrea regatul lui să se simtă și el special pentru câteva zile, deoarece pe urmă iar merge și își întoarce fundul în UE să fie lovit.""Dacă tot a făcut un efort să plece în Grecia, atunci să facă un efort să-și ducă și gunoaiele la tomberon, să nu mai urle, să nu mai spargă semințe pe plajă sau pe stradă sau să intre în biserica în șlapi. Ține de educație, iar mulți nu o au deloc. E valabil comportamentul și pentru plaiurile mioritice de unde provine și care sunt îngropate în gunoaie.""Atunci când n-o să mai vedem la marginea plajelor grecești (și nu numai) peturi de Dorna și doze goale de Ursus...""Eram în Grecia la un mic hotel unde erau români, bulgari, sârbi și alții. Un grup de câțiva români (veniseră cu mășini destul de scumpe, după cum am observat ulterior), au încins un grătar de pomină, vorbeau urât, manele la maxim. De ce eram toți obligați să suportăm? A fost o seară în care mi-a fost rușine că sunt român.""Vă zic eu când o să scăpăm. Când o să scăpăm de cei care urlă de pe plajă timp de 10 minute la copilul din apă să-l întrebe dacă vrea biscuiți, când o să scap de cel care îi spunea mamei soacră “ fă tanti Coca în apă, ce “mai te duci” până la toaletă”."Să-mi fie cu iertare că nu pot fi toleranță cu individul care-și lasă doză de Timișoreana aruncată în drum spre Giola, care te-njură când îi spui să-și ia gunoiul, care-ngroapă chiștoacele-n nisip, care nu respectă intimitatea celuilalt, care-și face nevoile lângă roată rulotei mele, care ocupă șezlongul cu prosopul la ora 6 dimineața și vine pe plajă la 10, care ascultă manele pe plajele sălbatice."Aproape 1,4 milioane dintre români călătoresc în fiecare an în Grecia, care este destinația numărul 1 pentru turiștii români.Zilele trecute, pe insule precum Lefkada, auzeai aproape exclusiv românește , în timp ce în Zakynthos sau Kefalonia, dar și în orașe precum Argos, Nafplio sau Tolo, locuitorii ţin să sublinieze că „anul acesta ne-am umplut de români”, notează publicația elenă Voria, citată de Rador.