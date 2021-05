Din 14 mai Grecia isi deschide portile pentru turisti. Care sunt conditiile si regulile pe care trebuie sa le respectati in vacanta

- Toti turistii sunt obligati sa completeze formularul online (PLF), cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in Grecia- Toate persoanele, inclusiv copiii cu varsta peste 5 ani, au obligatia de prezenta rezultatul unui test negativ RT-PCR , nu mai vechi de 72 de ore. Fac exceptie persoanele vaccinate daca au trecut 14 zile de la ultima doza de vaccin administrata.- Deplasarile sunt libere si dispar declaratiile scrise sau anuntarea prin SMS- Circulatia este interzisa intre orele 00.30 - 05.00- Purtarea mastii este obligatorie pentru toate persoanele, inclusiv copiii cu varsta mai mare sau egala cu 4 ani, atat in spatiile inchise, cat si in cele deschise. Singurele exceptii sunt cafenelele si restaurantele, masinile private (pentru membrii aceleiasi familii / persoanele care locuiesc impreuna / rudele de gradul I-II) si exercitiile fizice.- Se mentine obligativitatea pastrarii distantei de 1,5 metri- Pana la trei persoane in total (sofer + doi pasageri) sunt permise atat in vehiculele private cat si in taxiuri. Exista exceptii pentru familiile cu copii mici, pentru persoanele care au nevoie de asistenta medicala si pentru profesori si studenti din zonele rurale.- Sunt permise navigarea cu o barca privata si pescuitul recreativ.- Cluburile de noapte, teatrele si cinematografele raman inchise-In prezent, tavernele, restaurantele si cafenelele functioneaza numai in aer liber, fara muzica. Exista un numar maxim de 6 persoane care pot sta la aceeasi masa.- Toate magazinele cu amanuntul, centrele comerciale si punctele de vanzare sunt deschise pentru public- Supermarketurile, brutariile, macelariile, magazinele cu peste, alte magazine alimentare, chioscurile sunt, de asemenea, deschise- Pietele stradale- Gradinile zoologice, rezervatiile naturale-Siturile arheologice-Muzeele se redeschid pe 14 mai- Pasagerii de peste 5 ani vor trebui sa faca un test inainte de calatoria cu feribotul sau cu avionul si sa le arate personalului companiei de feribot sau companiei aeriene, dupa caz. Vizitatorii au de ales intre un test PCR sau un test rapid:Test PCR (cu pana la 72 de ore inainte de calatorie) - la un cost de 60 euro, disponibil la centrele medicaleTest rapid (cu pana la 24 de ore inainte de calatorie) - la un cost de 20 euro, disponibil la centrele medicaleOricine a fost vaccinat (cu 14 zile sau mai mult inainte de calatorie) sau a contactat COVID-19 (cu 2 pana la 9 luni inainte de calatorie) si poate dovedi cu documente acest lucru este scutit de obligatia de testare.