Experiențe neplăcute pentru turișii români în Grecia, păcăliți chiar de chelnerii din România. „De ce nu am întrebat dacă ce este pe masă se plătește”

Un constănțean a povestit pe Forum Grecia, pagina de Facebook destinată turiștilor români în Grecia , o parte din experiențele neplăcute întîmpinate în vacanța sa în Corfu. Un episod notabil este nota de plată „umflată” la unul din restaurantele turistice chiar de către o ospătăriță româncă.„ Vă povestesc și eu ultima aventura avuta in prea frumoasa Grecie.Deci sa începem: am rezervat în insula Corfu- RODA BEACH la hotel SILVER BEACH 3 *.Drumul cu avionul din București până în Corfu Town ok . Problema a fost când am ajuns pentru că site urile de specialitate dădeau niste preturi acceptabile la închiriat mașini iar la fata locului situația era alta: între 100 și 140 euro/ zi.Am plecat cu transportul in comun o oră și jumătate cu 3.6 euro de persoana.La hotel alta surpriza pe afara arata super, la interior ...jale . Camera cu mirosuri, baia o nenorocire de infecție, aerul condiționat 5 euro pe zi extra, curățenie ....cam de nota 5.In schimb compensau cu mâncare la mic dejun care era inclus și din putinele opțiuni mâncai cat te ducea capul, iar seara 9 euro de persoana la fel ...cat te țineau brăcinarele.In fine...cam asta e cazarea deci din punctul meu de vedere ..EVITATI O!!! Cine ajunge un zona .....să treacă la 500 m de hotelul Silver Bech ....Am luat excursie cu vaporul din Corfu Town in insulele Paxos și Antipaxos . Agenția de peste drum de hotel de nota 10.Ne a luat cu autocarul din fața hotelului și ne a dus în port de unde am luat vaporul pentru excursie.Drumul ..super, peisaje , echipajul.....Prima oprire in primul sătuc din insula Paxos . Hai sa mâncăm la tavernele amplasate pe cheiul micului port . Am ales una care se cheamă Paxos Rose, ultima terasa de pe chei și chiar incantati de.licatie și de faptul că ospătar era o fată din Romania, deci credeam că putem comanda liniștit că e de a noastră și ne spune ce si cum.Am comandat două porții calamar prăjit, o salata cu creveți, o friptura de porc, o porție de musaka și o apa.După ce am mâncat a venit nota, surpriza: 94 euro!Am mai bătut tavernele din Grecia și de regulă la o comanda de genul nu plăteam mai mult 60 euro ...cel mult!,,Fața noastră" ne a spus că ne a pus la masa ulei, sare, hârtie și 5 felii de pâine pe care trebuie sa la plătim și că de ce nu am întrebat dacă ce este pe masa in afara mâncării comandate, se plătește!!!!!Deci nu mai contează, ideea e că cei care mergeți în Paxos ...evitați terasele amplasate unde acostează vaporul . E japca la drumul mare!Pentru răutăcioși: da este vorba de 30-40 de euro în plus care chiar este o sumă, cât și modul în care practic ne a furat la nota . Oricum am rămas cu un gust amar vis a vis de renumita Grecie ....și cât de amabili și serviabil sunt greci.O zicala spunea:,, sa nu ai încredere Intr un grec nici când îți face cadou", a scris acesta pe Forum Grecia.