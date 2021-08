Cum sunt vacanțele în Grecia la început de toamnă. Cea mai bună lună pentru un concediu cu prețuri mici și soare mai blând

Altora le-a plăcut atât de mult vacanța de vară că vor să revină și în septembrie.Este și cazul unui membru al grupului de Facebook Forum Grecia, care îi întreabă pe ceilalți utilizatori cum este vremea în septembrie, în Grecia, dar și dacă apa este caldă și merită să mergi în concediu toamna. „Anul acesta am fost pentru prima dată în Grecia și de rău ce ne-a fost, ne gândim să mai facem o vacanta în a doua jumătate a lunii septembrie. Întrebările care apar sunt următoarele și se adresează celor care au fost în Grecia in luna septembrie.- apa marii este caldă? Se poate 'abuza' de mare în această perioadă?- ploile sunt prezente? În iulie nu am avut parte de ele. Normal, ne-am dori sa ne evite și în cel de-al doilea concediu.-Grecia va fi în lista mov?(joking. Nu ne interesează în ce lista va fi)Sunt conștient că răspunsurile pe care le voi primi sunt orientative, neputând nimeni să ne spună cum ne va fi vacanta din acest punct de vedere!”, a scris cineva într-o postare.Cei care iubesc Grecia au răspuns prompt, iar majoritatea comentariilor încurajau programarea unei vacanțe în septembrie.„Noi nu mergem decât în septembrie de ani buni, iulie și august mi se par mult prea călduroase, o singură datș am fost în iulie și am jurat ca nu mai repetăm. Nu am prins decât un singur an (din 12) ploaie în ultima zi, la plecare”, răspunde cineva.O altă persoană este de aceeași părere: „De 7 ani am fost în septembrie, în diferite insule ale Greciei, și am avut un timp foarte bun iar apa destul de caldă. Anul acesta am fost în aulie in Lefkada, a fost foarte foarte cald, iar apa destul de caldă, deci septembrie este cea mai buna luna de mers, atât in Grecia cât și Turcia. (și prețurile sunt mai mici)”.„Am fost în Lefkada 20-29 septembrie 2019. Erau 30 de grade afară și 27 în apa 🙂 A fost Minunat! Seara erau 25 de grade, foarte plăcut!Am putut merge la toate plajele superbe, fără să ne iasă sufletul de căldură.Tavernele erau toate deschise, prețuri reduse la cazări 😉Mergeți mai la sud în Halkidiki și Thassos cred ca e ceva mai răcoare atunci”, scrie o altă persoană.„Așa cum s-a mai spus, septembrie este luna ideală!!! Mergeți fără grijă! Apa e foarte caldă și nu plouă!”, se arată într-un alt comentariu.„Da, mai caldă decat în iunie. Da, sunt șanse mai mari să plouă, mai ales spre sfârșitul lunii. NU mari”, răspunde o altă perosoană.