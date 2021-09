Dezamăgire cruntă pentru un turist român plecat în Grecia, la mijlocul lunii septembrie. ”Ajungi și descoperi că ceea ce ai plătit la pret dublu e de o mizerie absolută”

Turistul a postat informațiile și fotografiile despre vacanța sa pe grupul de Facebook ”Forum Grecia”.

”Studiezi oferta, pui niste intrebari, oscilezi intre varianta cea mai ieftina numita "Smart Villa" care costa in jurul a 500 de euro (particularitatea fiind ca afli doar cu o zi inainte cazarea exacta), si variante teoretic superioare (imediat aflati de ce teoretic) la preturi de aproximativ 850-1000 de euro cu denumiri pompoase de tip "camera double standard" si "camera double SUPERIOR";

- pentru ca iti doresti o vacanta reusita, optezi sa nu te zgarcesti si alegi versiunea de camera "double superior", explicanduti-se de catre agentia de turism ca au suprafata mai mare, sunt recent renovate, au mobilier nou si mai ales erau singurele care prezentau criteriul nostru, adica dotate cu pat matrimonial (toate celelalte aveau 2 paturi separate unite, ramanand spatiu intre ele si fiind incomode pentru un cuplu);

- ajungi acolo si descoperi ca ceea ce ai platit la pret dublu e de o mizerie absoluta, cu aer conditionat care nu a mai fost curatat de la instalare (dar pentru care platesti bani in plus la cazare daca vrei sa-l folosesti), ustensile si aparate de bucatarie defecte, ruginite, uzate fizic sau moral, mobilier umflat, defect, spart, afumat, rupt si care a fost nou prin anii 1980, pături vechi slinoase murdare, pătate, cearsafuri rupte si patate, singurul scaun din interiorul camerei patat si murdar, ziduri crapate, lucrari la instalatia electrica astupate in bataie de joc, intrerupatoare si prize care ies din perete, plasa de insecte rupta si draperii pe jumatate cazute de pe rama lor, saltea deformata cu "damburi" a caror arcuri iti intra in spinare, cos de gunoi de la baie care arata de parca s-a jucat fotbal cu el, si in general o camera care iti ofera conditii de cazare mult mai proaste decat puteai gasi in Vama Veche la localnici pe vremea cand inca nu se ridicase nicio pensiune”

