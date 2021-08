Încep să apară țepele la vacanțele în Grecia. Diferențele uriașe între pozele de pe Booking și realitate. „Cred că a fost ultima vacanță la ei”

Omul și-a descris experiența neplăcută într-o postare pe Forum Grecia , pagina de Facebook populară printre turiștii români în țara elenă, și a postat imagini care arată o pensiune încă în construcție, situată la peste 3 km de plajă, și nu doar 450 de metri, așa cum descria el.„Teapa Calda Resort -Kalivya Porigirou 🚩🚩🚩🚩Dupa 7 ani de vacante super misto in Grecia, din pacate anul asta am patit ceea ce nu credeam....Cu toate ca iubim Grecia, cred ca a fost ultima vacanta petrecuta la ei.Mare atentie, din punctul meu de vedere Grecia si serviciile oferite lasa de dorit de la an la an, iar unii greci sunt din ce in ce mai infecti, ahtiati dupa bani.Atentie la acesta locatie, patronul este un tepar si un excroc ordinar.Dupa un drum lung de 14 ore, la 42 grade, am ajuns 3 familii cu 5 copii la locatia unde am platit 50% inca din 5 mai.Si marea surpriza:))Din 3 camere platite nu avea disponibile decat una singura, si aia se elibera la ora 18, cu toate ca am sunat cu 2 zile inainte pentru confirmare, fiind totul ok.Mare atentie, locatia nu este deloc ceea ce este in poze, camerele sunt de 3 stele, toaletele nefunctionale, la wc de linga intrare nici becuri nu avea...Apartamentele nu au ac decat jos, sus unde sunt paturile nu exista asa ceva, caldura noaptea fiind la 45 grade insuportabilaLocatia este la 3.5 km fata de plaja nu 450 m cum spun ei pe booking , toate pozele lor sunt facute cu camera wide ca sa para mai mare hotelul si camera in realitate este f mica.Toata constructia este noua, pe jumatate neterminata pe interior, inca se lucreaza la ea in unele camere.Bucataria este ff saraca, nu au preturi afisate la nimic, iti cer cum vor ei...pe 4 cafele si 4 ape la micul dejun - 50 euro..De curatenie ce sa mai zic...Patronul este un drogat si un excroc, ne -a oferit alta cazare in alta locatie la 6 km de ce am platit, precizindu'ne inca de la inceput ca a facut o incurcatura si nu stie cum sa o scoata la capat...Este un gunoi de om, a avut tupeul sa ne ofere ca alternativa alte cazare de 108 euro pe noapte, in timp ce la el am platit 150, dar i-a sunat pe respectivii si le-a spus sa ne zica ca face el plata si sa nu ne zica despre pretul real al camerei (sa mai ramana si cu 42 euro pe camera/zi)..Cei care ne-au primit, au facut'o doar pt 6 zile, deoarece atat aveau disponibil, si au fost tare ok si atenti, precizindu'ne ca nu suntem singurii care au patit asa ceva.Din pacate grecii nu mai sunt ceea ce au fost acum cativa ani....Cand am plecat, am alimentat dintr-un peco Shell de le iesirea din Grecia de pe autostrada...Am lasat pe cumparaturi si alimentare 230 euro, dar surpriza la toaleta era taxa de 50 centi...Cam atat despre greci, caractere si mentalitati in anul 2021...NU RECOMAND aceasta locatie si administrator, nu este hate luati treaba asta ca un sfat, cazul nu este singular mai erau 2 familii din Baia Mare care patisera la fel..