Punct de frontiera nou intre Bulgaria si Grecia. Vama este avantajoasa mai ales pentru romanii care merg in Thassos: "Reduce drastic aglomeratia la Makaza"

Proiectul comun al celor doua state are ca reper localitatea Rudozem din Bulgaria, respectiv Dimari, in Grecia.Cel mai apropiat mare oras din Bulgaria va fi Plovdiv, situat in linie dreapta la aproximativ 135 de kilometri.In Grecia, noul punct de frontiera va face legatura directa cu orasul Xanthi, aflat la mai putin de 50 de kilometri de Keramoti, principalul punct de trecere cu feribotul spre insula Thassos.Noul vama se afla la aproximativ 90 de kilometri vest de Makaza, punctul de frontiera standard pentru romanii care merg in Thassos.Anuntul referitor la amenajarea noii vami a fost facut pe grupul de Facebook Forum Grecia , de catre un cetatean grec. "Drumul nou catre vama din partea bulgara este deja construit. Noua vama va reduce drastic aglomeratia la Makaza", arata utilizatorul.Imaginile postate de acesta arata ca si lucrarile pe partea greceasca, in zona montana, sunt destul de avansate.Noul punct de trecere al frontierei ar urma sa fie deschis in curand, insa nu este precizata o data clara. Mai multe detalii tehnice despre proiectul finantat din fonduri UE sunt accesibile aici