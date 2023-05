A inceput programul Litoralul pentru toti: Preturi la cazare si cu 75% mai mici

Programul "Litoralul pentru toti", editia de toamna, a inceput, luni, si va dura pana la 15 octombrie. In aceasta perioada, cei care vor merge la mare pot plati pentru cazare si cu 75% mai putin decat ar fi achitat in iulie, in plin sezon.

In program s-au inscris hoteluri si pensiuni din statiuni ca Mamaia, Eforie Nord si Sud, Neptun - Olimp, Jupiter, Venus si Saturn, care pun la dispozitie un numar de 800 de locuri pe serie.

In Mamaia, un sejur de 6 nopti de cazare la un hotel de 5 stele cu mic dejun inclus costa 605 lei de persoana, la 4 stele costa 485 de lei, iar la 3 stele 425 de lei, arata Digi24.

Preturile sunt insa mai mici in Venus, Neptun - Olimp sau Costinesti.

Se estimeaza ca cel putin 4.000 de turisti vor beneficia de vacante la pret redus pe litoral, toamna aceasta.

"Litoralul pentru toti" este un program destinat turistilor care doresc sa-si petreaca sejurul la mare in extrasezon, atunci cand statiunile si plaja sunt mai libere. Programul se desfasoara in doua editii, de primavara si toamna, iar in cadrul lui se inscriu an de an hoteluri de toate categoriile din toate statiunile de pe litoralul romanesc.

Acestea ofera in cadrul programului pachete turistice de sase nopti de cazare cu preturi incepand de la 199 lei/persoana/sejur.

