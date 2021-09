Avenue Hotels – un brand romanesc cu o noua viziune

Primul hotel din brandul Avenue –, a devenit un adevarat simbol al orasului atat prin calitatea serviciilor, cat si prin cantitatea de turisti atrasa in aceasta zona turistica. Hotel Avenue Buzau este un hotel de tip Premium Business cu sala de evenimente, restaurant si multe alte facilitati. Gazduieste periodic echipe de fotbal, persoane publice din Romania, dar si turisti straini din segmentul corporate.Sub aceeasi semnatura, brandul detine si in Bucuresti locatia. O locatie de tip boutique aflata langa Palatul Parlamentului. Acest hotel are un concept unic de cazare in stil local intr-o cladire de apartamente. Dintre facilitatile camerelor amintim accesul la Netflix si dimensiunea peste medie a spatiilor de cazare.In 2021, lantul s-a extins cu proprietatea– tot un concept aparte. Vile direct pe plaja in Eforie Nord.In contextul pandemiei de COVID19, turistii au inceput sa se orienteze catre proprietati mai mici si mai intime pentru a evita aglomeratia.Brandulpromoveaza intocmai unitati de cazare mici si medii cu accent pe intimitate si facilitati moderne precum smart TV, Netflix, WiFi. Hotelurile se adreseaza atat segmentului de leisure, cat si celui corporate.Dintre proprietatile lantului mai fac parte sicentru de sali de evenimente si sali de conferinte din zona de nord a orasului Bucuresti, dar si hotelul pentru buget limitatdin Bucuresti. Ambele locatii sunt situate in apropierea centrului Romexpo. Avenue Hotels este un proiect inceput in 2016. Inainte de pandemie avea sase proprietati si aproximativ 400 de locuri de cazare, 4 sali de evenimente, 6 sali de conferinte si 3 restaurante. Industria hoteliera a fost extrem de afectata, in special unitatile de cazare din orase, iar lantul hotelier si-a restrans activitatea.“Dupa cativa ani de activitate in domeniul hotelier, am reusit sa conturam un produs de inalta calitate, accesibil si mereu disponibil pentru oaspetii nostri” spune Adnana Matei, manager de marketing.Cosmin Jipa este managerul general al companiei care opereaza brandul Avenue Hotels inca din 2019. S-a alaturat echipei chiar inainte de anul care a schimbat industria ospitalitatii.“In contextual actual, managementul companiei a decis sa se concentreze pe imbunatatirea proprietatilor existente si pastrarea locurilor de munca. Din acest motiv, in prezent ne axam prea putin pe recrutare sau extindere si mai mult pe serviciile oferite prin educarea echipei deja formate.Am profitat de perioada mai putin solicitanta pentru a ne imbunatati prezenta online si a consolida legaturile cu partenerii pentru a stimula vanzarile.Scopul este sa devenim mai buni in operarea de hoteluri, stabilind proiecte care se concentreaza pe nevoile oaspetilor, prin proprietati accesibile, confortabile si servicii personalizate pentru fiecare tip de oaspete.Ospitalitatea este un criteriu necesar in acest business, am studiat piata si credem ca Romania are nevoie de hoteluri care sa se concentreze asupra oaspetilor. Sunt o multime de detalii la care trebuie sa fim foarte atenti.La Avenue Hotels , ne asiguram ca sederea dumneavoastra este o experienta exceptionala, de un confort si o originalitate incomparabila.”Pentru ca totul incepe cu o rezervare, lantul hotelier isi propune sa ofere cel mai bun raport calitate/pret pe destinatiile in care are unitati de cazare.