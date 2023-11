In cadrul topurilor "Best of 2012", publicatia TripAdvisor a realizat un clasament al celor mai bune hoteluri din lume. "Top 25 Hotels in the World" plaseaza pe locul 1 un hotel din Belize.

1. The Phoenix Resort, San Pedro, Belize

Cine isi doreste o vacanta intr-o destinatie exotica poate alege un sejur in Belize, in resortul hotelier Phoenix. Aflat in orasul pitoresc San Pedro, The Phoenix Resort constituie un complex hotelier pe malul marii care ofera musafirilor sai tot ceea ce isi pot dori in vacanta. Hotelul pune la dispozitia turistilor piscine, restaurante, baruri, o sala de fitness si spa-ul.

2. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

Apartamentele Anastasis se afla in nord-vestul insulei Santorini, in satul Imerovigli, intre Fira si Oia. Complexul nou de cladiri ofera panorame spectaculoase, in special la apusul soarelui. Turistii gasesc aici apartamente echipate complet, spatioase, cu arhitectura traditionala, ideale pentru cei care isi doresc o vacanta pe cont propriu.

3. Hamanasi Adventure and Dive Resort

Hamanasi Adventure and Dive Resort este cel de-al doilea hotel din Belize aflat in topul TripAdvisor pentru cele mai bune hoteluri din lume. Complexul hotelier se afla in Hopkins, intre Muntii Maya si Marea Caraibelor. Plaja este inconjurata de o vegetatie tropicala, cu pasari si fluturi intr-o explozie de culori.

Citeste mai multe despre Cele mai bune hoteluri din lume pentru 2012 - GALERIE FOTO pe Askmen.ro..

Ads