Dupa un amplu proiect de renovare si modernizare, Continental Hotels anunta rebranduirea a patru hoteluri din portofoliul companiei

Noile hoteluri rebranduite sunt situate in Bucuresti, Sibiu si Constanta, lucrarile de renovare si modernizare au avut o durata de executie de 8 luni, iar totalul investitiei s-a ridicat la suma de 6,85 de milioane de euro.Hotelurile, care au functionat sub umbrela unui alt brand hotelier pana in iulie 2020, vor completa portofoliul de branduri hoteliere proprii Continental Hotels. "2021 este an aniversar pentru Continental Hotels. Pentru ca implinim 30 de ani de activitate pe piata din Romania, am dorit, printre altele, sa marcam acest moment si prin rebranduirea acestor patru hoteluri, in trei orase importante din tara.", declara Radu Enache, CEO Continental Hotels.Continental Forum Bucuresti, situat in imediata apropiere a Parlamentului Romaniei, a avut deschiderea pe 30 mai anul curent. Hotelul dispune de un numar de 161 camere, dar si de 7 sali de conferinte. De asemenea, clientii se vor putea bucura de preparate alese in incinta restaurantului Continental Bistro. Avantajul, dar si marele potential al hotelului, sunt oferite de pozitionarea excelenta si calitatea serviciilor oferite. Continental Forum Bucuresti ofera acces rapid clientilor sai catre toate punctele de interes din oras.Hotelul se va deschide publicului larg in toamna acestui an, cand va intra in forta in circuitul foarte competitiv al hotelurilor economice din capitala - beneficiind de o noua infatisare, moderna si atractiva, pastrand insa calitatea recunoscuta a lantului hotelier.Hotelul este situat in apropierea Garii de Nord, are o disponibilitate de 250 de camere, 8 sali de conferinte, restaurant MyBistro si cofetarie Tekaffe, si permitand acces rapid catre diverse obiective turistice importante din capitala.Hotelul este disponibil publicului inca din luna mai a anului curent. Continental Forum Constanta este situat chiar in centrul orasului, la doar cateva minute de centrul istoric si permite accesul rapid la cea mai renumita plaja din Constanta, dar si la alte numeroase atractii turistice (Piata Ovidiu, Portul Turistic, Edificiul Roman cu Mozaic). Hotelul adaposteste un mic sit arheologic cu vestigii ale Bazilicii bizantine ridicate peste fostul Amfiteatru roman al Tomisului.Hotelul pune la dispozitia clientilor sai 154 de camere, restaurant Continental Bistro, 3 sali de conferinta si un salon de evenimente private.Situat in centrul orasului Sibiu, la doar doua minute de Teatrul National Radu Stanca si aproape de obiective turistice importante precum Piata Mare, Muzeul National Brukenthal, Piata Mica si celebrul pod al Minciunilor, hotelul pune la dispozitia turistilor 195 de camere, 6 sali de conferinte si un restaurant MyBistro. MyContinental Sibiu va fi deschis incepand cu 23 iulie 2021.Chiar daca toate cele patru hoteluri au activat pe piata din Romania sub un alt brand pana la in vara anului 2020, ele au fost supuse unui amplu proiect de renovare si reamenajare conform standardelor impuse de Continental Hotels. "Increderea pe care o au clientii nostri in noi, castigata de-a lungul timpului prin serviciile de calitate, ne-a dat acest imbold de a merge inainte si de a accepta provocarile unui an, si asa, destul de greu printr-o noua provocare: aceea de a continua sa imbunatatim serviciile noastre printr-un rebranding curajos intr-un mediu ostil pentru industria actuala a turismului. Ne bucuram mult ca am reusit sa ducem acest plan la bun sfarsit.", continua Radu Enache, CEO Continental Hotels.De asemenea, mai multe informatii vei gasi pe www.continentalhotels.ro