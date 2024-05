Hai la hotelul din sare! (Galerie foto)

Cum ar fi sa locuiesti, chiar si pentru o perioada mica de timp, intr-un loc in care totul, de la pereti, tavan, scaune, mese si chiar paturi, sunt din sare? Chiar exista un asemenea loc. Pentru 84 de dolari pe noapte te poti caza intr-un hotel sculptat in sare, in Bolivia.

Ghidul Pedro Rocha, a declarat pentru The Sun ca unii oameni sunt atat de uimiti cand intra in hotel incat chiar ling mobila pentru a se asigura ca este realizata din sare.

In fata hotelului se poate face un picnic in toata regula, unde insa nu e nevoie sa vii cu solnita dupa tine.

Iar inauntru atmosfera este cat se poate de relaxata, comoditatea fiind cuvantul de ordine, fotoliile din sare si pernele colorate si pufoase dand un aer calm, de pace si liniste.