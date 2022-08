Hoteluri incredibile din intreaga lume (Galerie foto)

Se apropie perioada vacantelor, iar multi vor sa aiba parte de un concediu plin de aventura. Cateva hoteluri de pe mapamond pot fi locurile de cazare perfecte, aducand ca bonus o portie de adrenalina.

Ele sunt situate chiar pe marginea unor stanci inalte si abrupte, in pomi sau chiar in avioane invechite, scrie Fox News. Iata cateva hoteluri spectaculoase din lume:

Parador de Ronda, Spania

Acest hotel a fost in trecut primaria localitatii Ronda, un mic sat aflat in apropierea raului Guadalevin. Acest rau imparte asezarea in doua. Privelistea este spectaculoasa, un canion deschizandu-se privirilor turistilor.

Complexul Green Magic Nature, Kerala, India

Acest complex spectaculos e la inaltime, in pomi, in mijlocul unei paduri tropicale. Cele trei case care compun complexul sunt legate intre ele de o scara prinsa cu franghii de pomii din jur.

Caesar Augustus, Capri, Italia

Hotelul se gaseste pe stancile de langa orasul italian Capri. La inceputul anilor 1900, un print rus a transformat o fosta casa in acest hotel impresionant. Vizitatorii pot vedea Golful Napoli si pot urca pe muntele Solaro, cel mai inalt varf din zona.

Kulmhotel Gornergrat, Zermatt, Elvetia

Acesta este hotelul situat la cea mai mare inaltime din Muntii Alpi, la 3.100 de metri. De frumusetea lui se bucura cei pasionati de schi si de aventura, locul fiind folosit si pentru observatii astronomice.

Hotel Costa Verde, Costa Rica

Cei pasionati de avioane se pot caza in acest hotel unic. El a fost amenajat in fuselajul unui Boeing 727 din anul 1965 si transformat astfel incat sa ofere confortul necesar oaspetilor. Camerele dispun de aer conditionat, bai separate si bucatarii.

