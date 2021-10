Facturile la energie scumpesc vacanțele la munte cu 15 la sută. Cât a ajuns să coste o noapte de cazare la Poiana Brașov

Din cauza majorărilor la facturile de utilități, cresc considerabil și prețurile de cazare în stațiunile de la munte. Hotelierii din Poiana Brașov anunță măriri de prețuri cu peste 15% începând cu această iarnă, potrivit brasovnet.ro.

Dacă în sezonul trecut de schi turiştii plăteau pentru o noapte de cazare într-un apartament aproximativ 550 de lei, în acest an, tariful va ajunge la 650 de lei pe noapte.

”Vorbim de un sezon de iarnă în care oricum prețurile sunt putin mai mari, și vorbim de această dată și de adaptarea lor la vremurile pe care le trăim. Însă trebuie să ne gândim că în afară de prețul utilităților care a explodat suntem într-un context pandemic care nu ne permite foarte multe variante.”, spune Roxana Cojocea, președinte Asociația de Turism Poiana Brașov.

„Noi anul trecut nu am scumpit deloc, am vândut la același preț ca în 2019. Dacă ne gândim că în acest an vom avea o creștere de 15% la prețul din 2019, e o creștere naturală, 7% pentru fiecare an.”, spune Gabriel Roşca, manager hotel în Poiana Braşov:

Patronii din HORECA speră ca autorităţile vor adopta măsuri fiscale pentru a-i ajuta să se descurce şi să-şi păstreze angajaţii, mai ales că şi salariul minim pe economie va crește cu peste 10%.

Ads