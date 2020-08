Serviciile de slaba calitate din hoteluri au creat o noua categorie de cazare perfect legala

Camerele date la inchiriat fac concurenta hotelurilor

Pandemia a accentuat nevoia de alte cazari

"In ultimii ani am vazut cum au aparut tot mai multe structuri de cazare definite casi aparthoteluri. Numarul lor a crescut vertiginos in ultimii doi ani, tocmai pentru ca desi s-a investit pe alocuri in hoteluri , nu este suficient. Publicul tanar sau cei care vin in vacanta cu familia, vor o anumita libertatea, pe care nu o poti gasi la hotel", a declarat Traian Badulescu.Potrivit cifrelor oficiale de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, structurile de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate ajungeau la aproape 14.900 in 17 iulie 2020, cu peste 2.200 mai multe fata de aprilie 2018, cand nu erau decat 12.700 de astfel de structuri de cazare.Cifrele arata ca, avansul major pe acest segment turistic a fost inregistrat de catre tipul de unitati care au denumirea de "camere de inchiriat". Astfel ca, daca in aprilie 2018, acestea numarau doar putin peste 2.000 (2.021) de structuri, la 17 iulie 2020, numarul lor depasea 3.200 (3.239). Deci o crestere de 60% in doar 2 ani.De asemenea, numarul apartamentelor de inchiriat a crescut de la 340, in aprilie 2018, pana la 414 in iulie 2020. Pensiunile turistice s-au inmultit si ele cu aproape 200, de la 4.900 pana la 5.100. Si numarul agropensiunior a crescut de la 820 pana la 970.Ce-i drept, si numarul hotelurilor s-a majorat, de la 2.350 pana la 2.770."Aparthotelurile, apartamentele de inchiriar si camerele de inchiriat au aparut din cauza ca s-a simtit nevoia unor servicii mai de calitate pe care multe hoteluri de la noi nu le ofera. Avem si hoteluri care si-au imbunatatit calitatea serviciilor si au facut investitii, dar acestea sunt intr-un procent mic fata de celelalte.La aparthotel, turistul nu depinde de masa asa cum este la hotel. Multe hoteluri constrang turistii sa achizitioneze si servicii de masa, iar acestea au o pondere mare din costul vacantei, iar pe litoral , unii chiar te obliga sa iei daca nu pachet cu demipensiune, macar cu mic dejun, in varf de sezon ", ne-a mai spus Traian Badulescu.Acum, potrivit consultantului in turism , nevoia de astfel de locuri de cazare este si mai mare din cauza pandemiei.", a mai spus consultantul.