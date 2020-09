Trei insule grecesti superbe aproape de Romania. Cele mai scurte drumuri pentru o vacanta de vis, toamna

INSULA THASSOS

INSULA LEFKADA

INSULA ZAKYNTHOS

Probabil, nu ajunge o viata pentru a vizita toate insulele grecesti - peste 200, locuite si fiecare dintre ele, un colt de rai. Oricum, ar fi cu neputinta de stabilit care e mai frumoasa.Asa ca reamintim trei dintre ele, intru imbiere la scotocit prin amintiri sau, de ce nu, la o tura de fugit de acasa, aici aproape, in insulele din nordul Greciei.Supranumita si Insula de Smarald, Thassos este o destinatie foarte iubita de romani. Si nu doar pentru ca e cea mai apropiata insula a Greciei - 550 de km, aproximativ sapte ore si jumatate de drum cu masina, pana la ferryboat - ci si pentru ca aici gasesc un adevarat paradis, mult mai curat si la preturi mai mici decat acasa. In plus, sunt tratati cu respect, ba chiar cu prietenie - meniurile sunt si in limba romana si nu se pleaca de la vreo taverna sau magazin de suveniruri fara "ceva din partea casei".La doar 8 km de Grecia continentala, tarmurile insulei Thassos sunt scaldate de apele Marii Egee. Privita din larg, pare ca padurile se prabusesc in mare.Gasiti aici zeci de plaje, mici sau mari, salbatice sau amenajate, cu nisip fin sau pietricele de marmura, paduri de pini, brazi si gradini de maslini, la tot pasul.In inima insulei sunt numeroase ruine preistorice, amintiri din erele antica si clasica, bazilici crestine ridicate pe fundatiile templelor dedicate zeilor si numeroase sate pitoresti ce adapostesc case traditionale.Este de preferat sa mergeti cu masina, ca sa aveti libertatea de a descoperi toate plajele si a vizita toate satele - exista o sosea principala, pe care puteti da ocol insulei, iar din ea pornesc drumuri mai mici care va duc la satele din munti.Desi nu este o insula mare, ar fi obositor sa o explorati pe toata intr-o singura vacanta, insa daca ajungeti in Thassos e musai sa nu ratati cateva locuri.Este, probabil, cea mai impresionanta plaja de pe insula. O plaja micuta, situata in apropierea unei cariere de marmura, cu pietricelele alb-stralucitor, care se intind pana in mare, dandu-i o culoare de poveste - un turcoaz fix ca in fotografiile din reviste. Peisajul este spectaculos.Este o plaja superba - lunga, lata, cu nisip fin si, in cea mai mare parte a timpului, cu valuri minunate.Si drumul spre ea este frumos: coboara serpuit prin padure si, chiar daca neamenajat, se poate parcurge cu masina.Pe plaja sunt vreo doua terase, unde gasiti si de mancat si de baut, deci puteti petrece intreaga zi acolo.Dupa ora 17, soarele coboara in spatele muntilor si stancile spectaculoase din stanga plajei se mai racoresc, astfel ca va puteti aventura pe ele.Este o piscina naturala, formata in stancile de langa mare. Apa din "piscina" este reaprovizionata cu fiecare val mai puternic.Nu este chiar usor de ajuns - se poate ajunge cu masina pana intr-un anumit punct - apoi se merge pe jos, dar peisajul si o baie in aceasta minune a naturii merita orice efort.Posesoare de Blue Flag, Goden Beach este cea mai populara si mai mare plaja a Thassos-ului: cat vezi cu ochii, nisip fin, auriu si Marea Egee, limpede cristal si mai mereu linistita, in care poti inota pana hat-departe, cu apa pana la buric.Fiind atat de mare, Goden Beach nu reuseste sa se supra-aglomereze nici in sezon , astfel ca in septembrie e o poezie.Intre plajele cu steag albastru din Thassos se inscrie si plaja din Skala Prinos.Paduri de pin, ape putin adanci, terase elegante pe marginea plajei, hamace, un frappe excelent si vantul cantand in soapta prin clopoteii de lemn - cam asta va asteapta pe aceasta plaja.Plaja din Potos, foarte aglomerata in sezon, este locul din Thassos unde puteti admira cel mai frumos apus de soare. Iar dupa 15 septembrie, o puteti face in liniste.Satul Theologos (cuvantul lui Dumnezeu) este una dintre cele mai vechi asezari ale insulei Thassos si capitala ei culturala.Stradute pietruite, case colorate, cismele si tufe de busuioc pe marginea drumului, platani seculari, racoare, miere cum n-ati mai mancat vreodata, pisici cat Garfield torcandu-va-n poala si ospitalitate inegalabila - satul Theologos este locul unde puteti gasi toate astea.Lefkada, supranumita Caraibele Greciei, este situata in nord-vestul Greciei si legata de continent printr-un pod mobil. Este a patra insula, ca marime, dintre insulele din marea Ionica.La 1073 de km de Bucuresti, va asteapta zeci de plaje, ape turcoaz, munti inalti si sate linistite.Lefkada este presarata cu statiuni mici, plaje salbatice si satucuri traditionale grecesti.Statiunile estice dispun majoritar de plaje de pietris, dar exista si lagune mici cu plaje de nisip.Plajele de pe coasta de vest a Lefkadei sunt cele mai frumoase din Grecia, adevarate miracole naturale.Plaja Porto Katsiki (portul caprei) este in top 3 al celor mai frumoase plaje din Grecia si una dintre cele mai frumoase din Europa.Peisajul este coplesitor: marea Ionica de culori nepamantene - de la bleu incandescent, la bleu-ciel intens sau verde-bleu, in functie de conditiile atmosferice - nisip alb, fin, plaja ascunsa sub stanci abrupte si panorama farului de la Capul Lefkas.Egremni este o plaja foarte lunga, inconjurata de stanci. Valurile inspumate pot concura cu succes cu cele ale insulelor exotice.Pentru a ajunge la plaja Egremni, se coboara aproximativ 250 de trepte pe versant, insa jos va asteapta atata frumusete si liniste, incat merita efortul.Este situata in sudul Lefkadei si arata spectaculos.Apa este destul de adanca inca de la mal, insa se pot face sarituri de pe stanci sau snorkeling, in cautare de vietuitoare marine interesante.Situata la 1200 de km de Bucuresti, in marea Ionica, insula Zakynthos este un alt paradis verde al Greciei, cu plaje late si nisip fin.Dovada frumusetii insulei Zakynthos este si denumirea data de venetieni, care au poreclit-o "Il fiore di Levante" (floarea estului).In septembrie, aglomeratia si canicula se vor fi domolit si in Zakynthos, iar apa marii e perfecta.Oriunde va asezati in Zakynthos va va fi bine, dar daca tot ati ajuns pana acolo, incercati sa nu ratati trei excursii:Navagio este una dintre cele mai frumoase plaje ale Greciei. Cu siguranta o veti recunoaste din zecile de vederi care o infatiseaza.Inconjurata de pereti de stanca, albi, cu nisip auriu si mare azur pur, Navagio este un colt de rai.La Navagio se poate ajunge doar cu barca si numai cand marea este linistita si barcile pot intra in golf. Plecarile se organizeaza din portul Skinari, Agios Nicholaos si Porto Vromi.Coasta de nord a insulei este presarata cu pesteri , care mai de care mai spectaculoase. Albastrul apei se reflecta pe peretii de stanca, de unde si denumriea de "Pesterile Albastre".Plimbarea pe mare pentru a vedea Blue Caves costa in jur de 7 euro, de persoana.Plaja Laganas se gaseste in golful cu acelasi nume, zona protejata de ecologisti. De aici se poate pleca intr-o excursie de doua ore, pana la insula Marathonissi, din largul golfului, pentru a vedea testoasele Caretta.