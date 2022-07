Disperarea unui proprietar român de pensiune în fața dezastrului lăsat de clienți: "Sunt curioasă dacă acești oameni se poartă tot așa și în Grecia, Turcia"

Este primul sezon estival în care numărul turiștilor care își fac concediul pe litoralul din România scade.

Principala cauză este creșterea prețurilor. În ultimele săptămâni s-au dezbătut în mediul online prețurile la șezlonguri si pentru parcări.

Într-o încercare disperată de a salva a doua jumătate a sezonului, în unele stațiuni au scăzut prețurile la parcare.

Omul de afaceri Mohammad Murad a făcut o analiză a acestui sezon estival, afirmând că este cel mai slab din ultimii 30 de ani. El a precizat că în ultima săptămână au fost pe litoral 80 – 90.000 de turişti, iar în aceeaşi perioadă a anului trecut erau 140.000. Murad a mai afirmat că hotelierii nu au crescut preţurile, în condiţiile în care tarifele la alimente şi utilităţi s-au mărit.

Proprietarul unei pensiuni de pe litoral a relatat într-o postare pe Facebook cum se vede situația din perspectiva lui. Acesta a dat exemple ale comportamentului unora dintre turiști atunci când vin în vacanță:

"Încep prin a menționa că reprezint o pensiune care funcționează legal, cu angajați, taxe și impozite plătite la zi și toate cheltuielile aferente (că să înțelegeți că nu ne îmbogățim din tarifele percepute). Apoi că există și turiști care sunt oameni minunați și pe care îți e mai mare dragul să-i gazduiesti."

Și apoi mai există și acest tip de turist…

Cel care lasă scurgerea de la dus înfundată cu vomă.

Cel care șterge cu prosoapele albe pe jos noroi, vomă, ciocolată și cine știe ce altceva. Și câteodată le ascunde și în dulap, de parcă acolo nu le-ar găși nimeni.

Cel care lasă copiii să mănânce ciocolată și înghețată în vârful patului, de pătează toată lenjeria și apoi mai șterge și cu prosoapele albe.

Cel care face pipi după foișor pentru că cei 10 metri până în camera sunt prea mulți.

Cel care se urcă în pat plin de ulei de plajă, fără să facă dus.

Cel care își lasă copiii nesupravegheați să strice tot ce întâlnesc, inclusiv lucrurile altor turiști.

Și lista poate continuă mult și bine, cred că va imaginați restul.

Și apoi toată lumea se plânge că lenjeriile și prosoapele sunt pătate. Și da, vin pătate de la curățătorie profesională, nu le spălăm noi.

Multe persoane nu înțeleg că aceste obiecte nu sunt de unică folosință iar înlocuirea lor nu intră în prețul pe care îl plătesc pentru cameră.

Sunt curioasă dacă acești oameni se poartă tot așa și în Grecia, Turcia și unde se mai duc pentru că e mai “ieftin”. Sau la ei acasă…

Că background, pensiunea este nouă, deschisă anul trecut. Deci totul a fost folosit numai două luni anul trecut iar anul asta am cumpărat din nou prosoape și lenjerii și tot am cam rămas fără unele nepătate. Iar până la ora asta, am schimbat nenumărate baterii de duș și diverse alte lucruri.

Asta ca să înțelegeți de unde vin anumite prețuri și scumpirile de anul acesta. Fiindcă nu toată lumea e pusă pe jecmănit turistul, însă de multe ori turistul își bate joc de toate dar pretinde respect și servicii de calitate.

Îmi pare rău doar că asemenea oameni strică locul și pentru aceia care se poartă impecabil", a scris aceasta pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook.

Cei mai mulți îi dau dreptate

Cei mai mulți dintre cei care au comentat la postare sunt de acord că unii turiști nu respectă regulile.

"Pe vremuri nu demult apuse îmi aduc aminte că un momentul predării camerei trebuia să vină un reprezentant al hotelului, pensiunii etc și să verifice camera, poate că ar trebui reintrodusă această regulă și mulți poate că s-ar potoli din a mai face distrugeri pe proprietatea altuia."

"Când eram copil și mergeam cu părinții în concedii, mama m-a învățat că trebuie să lăsăm mereu camerele ordonate: ambalajele în coșul de gunoi, paharele curate (deși urma să le spele camerista așa cum trebuie), prosoapele toate la un loc și ușor de găsit, paturile făcute. La un moment dat, mai mare fiind, am întrebat-o ce sens are să facem paturile din moment ce vine camerista să schimbe așternuturile. Mi-a răspuns că e mult mai simplu să cureți o cameră ordonată și că trebuie să-i respectăm munca. Niciodată n-am părăsit o cameră de hotel fără să fac așa cum făceam în copilărie. Un om nu e o statistică, dar sunt sigură că educația are efecte."

"Felicitări pentru expunerea problemei. Eu sunt doar turist, dar de multe ori când văd tot felul de recenzii negative cu intenția de a face rău administratorului de pensiune și de a nu se mai duce nimeni acolo spre cazare, rămân nedumerită. Pentru că e ușor să arunci public cu noroi, însă nu este oare mai corect să te plângi direct în față proprietarului și să afli și varianta lui? Eu de exemplu în Grecia, am avut o problemă cu scurgerea la apă. Nu am lăsat recenzii pe internet, i-am spus direct proprietarei, care m-a lămurit că e o insulă mică unde găsești greu un instalator și tot aștepta să vină unul... Așa că înainte să judecați, oameni buni, uitați-vă puțin în oglindă. Voi aveți toată viața în ordine? Sunteți impecabili? Oare v-ați descurca mai bine să administrați o pensiune și să tolerați tot felul de turiști nesimțiți?"

"În Turcia, în Istanbul, într-un hotel de lux, pentru un prosop pe care am mâncat căpșuni (și era tot pătat de roșu) ne-au amendat cu 50 dolari și bine au făcut. Recepționistul, la Check out, ne-a prezentat prosopul. Ne-a fost de învățătură și pe viitor am avut grijă."

"Și câte mai sunt de adăugat!!! Da, o altă față a turistului român, trist dar adevărat. Vă înțeleg perfect și din păcate nu sunt puține astfel de cazuri, sunt din ce în ce mai dese, iar eu una am capitulat în momentul când am găsit cele 5 stingătoare de incendiu golite în locul de joacă al copiilor. Atunci am decis să nu mă mai enervez căci efectiv ajung la balamuc. Va doresc nervi de oțel și răbdare, multă răbdare."

"Nu vrei să știi ce sentiment te încearcă atunci când de Crăciun îți primești turiștii cu zmeurată și brad în living și ei se dezlănțuie în câteva ore și se îmbată ca porcii indiferent de sex și toate moțurile de la tort și salată de boeuf ajung pe tavan. știind că nu poți zugrăvi imediat după ei!!!"

"Foarte trist ceea ce se întâmplă. Ei vor condiții atunci când sunt în concediu, dar ei nu știu să respecte niște reguli de bun simt. Unii au niște ifose când sunt plecați și acasă la ei cade casa pe ei de jeg sau mai știu eu ce. Gândirea este proastă la noi și niciodată nu o să se emancipeze atât timp cât nu se respectă pe ei și pe cei din jur. Ei merg pe premiza, eu plătesc trebuie să mi se ofere și fac ce vreau că am plătit. Foarte prost să gândești așa."

