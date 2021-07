Cel mai aglomerat weekend pe litoral. La malul marii sunt astepati peste o suta de mii de turisti. Blocaje pe Autostrada Soarelui

Este cel mai aglomerat sfarsit de saptamana din acest sezon . Aproape 100.000 de persoane sunt asteptate in aceste zile la malul marii Sambata dimineata, cei care au plecat spre litoral sunt blocati cu masinile la Km 101 si Km 182, unde au avut lc doua accidente rutiere.Accidentele nu s-au soldat cu victime care sa aiba nevoie de transport la spital, dar ca au dus la blocarea circulatiei. Politistii rutieri sunt la fata locului pentru fluidizarea traficului.In accidentul de la kilometrul 101 al Autostrazii A2 pe sensul dinspre Bucuresti catre Constanta, produs in zona localitatii Drajna, judetul Calarasi, au fost implicate patru masini.In accidentul produs la kilometrul 182 al Autostrazii A2 pe sensul dinspre Bucuresti catre Constanta, in zona localitatii Medgidia, judetul Constanta, au fost implicate doua masini. Doua persoane au fost ranite. In urma impactului, unul dintre cele doua autoturisme a ramas imobilizat pe banda a doua.Soferii care incheie coloane de autovehicule ce incetinesc sau opresc brusc sunt sfatuiti sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei care se apropie din spate sa reduca viteza la timp.Politistii se asteapta ca tot weekendul sa fie aglomerat, peste valorile normale de trafic.