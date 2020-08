Destinatii de vacanta pe litoralul bulgaresc, mai putin cunoscute si deosebit de frumoase

Kranevo

Lozenets

Byala

Sozopol

Primorsko

Kiten

Tsarevo

Peste 9 milioane de straini viziteaza anual Bulgaria, in timp ce Romania are in jur de 3 milioane de turisti, din afara si autohtoni, in total. Cifrele se refera la turismul national, dar tendinta este aceeasi la turismul estival , de la Marea Neagra.Potrivit institutului de statistica al vecinilor bulgari, romanii ocupa locul doi in clasamentul turistilor straini (1,3 mil. de vizitatori anual), dintre care peste 60% viziteaza coasta Marii Negre. Cati bulgari prefera litoralul nostru nu stim.Pandemia nu a schimbat deloc proportiile, ba chiar e foarte posibil ca la final, cand se va fi tras linie si sub aceasta vara , Bulgaria sa numere mai multi turisti romani ca niciodata - multi dintre cei care preferau Grecia nu se vor mai fi aventurat pana acolo, in vremuri de pandemie, iar Bulgaria, pe langa statiunile deja celebre si aglomerate, are multe altele, mai linistite si deci mai ferite de riscuri, curate si deosebit de frumoase, cu natura inca neatinsa de consumerism, salbatica, dar nu in salbaticie.Ziare.com va ofera o selectie a sapte astfel de locuri de pe litoralul bulgaresc, mai putin populare, insa mult mai boeme si, din acest motiv, ideale pentru o vacanta in adevaratul sens al cuvantului, linistita si memorabila.Kranevo este un satuc turistic de vis, situat intre Albena si Nisipurile de Aur, la doar 80 km de Vama Veche si la 25 km de Varna.Candva, a facut parte din Regatul Romaniei, acum insa este populat numai de bulgari si de turci.Satul Kranevo este o alegere ideala pentru cei dornici de vacante linistite: plaja se intinde pe 6 km de coasta si are o latime generoasa, de aproximativ 100 de metri, partea turistica este asigurata majoritar de hoteluri de 2-3 stele, iar cei 730 de localnici ocupa doar 450 de case si se indeletnicesc exclusiv cu turismul sau agricultura.Exista o parte separata pentru vile, cu o suprafata de 615 de acri, unde aproximativ 300 de vile si 20 de proprietati au fost achizitionate de catre straini.Malul marii este presarat cu plantatii de vita de vie si gradini private de mici dimensiuni.Plaja din Kranevo este una dintre cele mai linistite, curate si frumoase de pe coasta bulgara. Fundul marii nu este abrupt, curge in panta lina si nu are curenti periculosi. La capatul sudic al plajei, se afla un sat de pescari si zona de diguri pentru iubitorii de pescuit. Intre Kranevo si Albena plaja este salbatica.Restaurantele in Kranevo sunt multe, mici si foarte confortabile, bucatele traditionale bulgaresti sunt delicioase, la fel si vinurile. In plus, preturile in Kranevo sunt considerabil mai mici decat la Nisipurile de Aur sau Sunny Beach.Daca ajungeti in acest satuc pitoresc, e musai sa va treceti pe lista, in afara de dulcea leneveala la plaja, o excursie pana in Balcic, la doar 10 km de Kranevo, unde sa vizitati Gradina Botanica, o adevarata simfonie florala, si Castelul Reginei Maria -ambele alcatuind complexul conceput drept rezidenta de vara pentru Regina Maria, familia si apropiatii sai. Amenajarile au inceput in 1924 si s-au terminat in 1936, cu doar doi ani inainte de moartea Reginei. Vizitarea Castelului include si Gradina Botanica, pentru ca aceasta este in drumul spre Castel. Asadar, nu puteti vizita separat decat Gradina Botanica, nu si Castelul. E pacat, insa, daca ajungeti pana acolo, sa nu va bucurati de amandoua, pentru ca asa, impreuna, au fost gandite.Lozenets este o statiune mica din sudul litoralului bulgaresc, situata la 60 km de Burgas, ideala pentru cei dornici de vacante linistite, pe plaje salbatice, inca neatinse de febra consumerismului.Plaja din Lozenets, generoasa pe acoluri, este strajuita in partea de nord de un dig natural stancos, ceea ce ofera o priveliste spectaculuoasa.In Lozenetz puteti face scufundari, windsurfing si kitesurfing.Statiunea are hoteluri, vile si complexe de apartamente care pot fi inchiriate in regim hotelier. Au intre 2 si 4 stele, iar preturile practicate sunt in general mici. Unele ofera piscina, sali de fitness, sali de conferinte, locuri de joaca pentru copii, restaurante si baruri.Din Lozenets se pot face excursii in Rezervatia Naturala de pe raul Ropotamo, unde va puteti plimba prin padure sau cu barcile, pe rau.Byala, situata la 55 kilometri de Varna si la 78 km de Burgas, are o atmosfera pastorala si peisaj pitoresc. Faleza este inalta, iar plaja nisipoasa este lunga si relativ ingusta. Apa marii este calda si curata, iar tarmul coboara bland in mare, nu are adancimi abrupte.Situata intr-o zona viticola care produce celebrul vin Dimiat, Byala este o localitate rustica, unde in trecut veneau doar turisti dornici de o mai mare apropiere de natura.In ultimii ani, insa, statiunea s-a dezvoltat, construindu-se hoteluri si case de vacanta elegante, cu vedere deasupra marii.Un mic port este in constructie, pentru a oferi oportunitati navelor mici si iahturilor de a acosta pe frumoasa coasta a statiunii.Pentru a avea parte de liniste totala, fara nicio facilitate si fara semnal la telefon, dar de cu un spectacol al naturii de o frumusete desavarsita, plaja Kara Dere este o alta plaja bulgareasca scapata, deocamdata, de turismul de masa. Se afla la 5 km de Byala, iar drumul pana la ea este un drum de pamant, denivelat.Kara Dere e una dintre cele cateva plaje bulgaresti, in care campingul este la liber. Se poate campa pe plaja sau in padurea din apropiere. Este un loc preferat de artisti, iubitori de natura si de sporturi acvatice si, nu in ultimul rand, de nudisti.O plaja superba, un oras vechi si locarnici primitori -cam asa s-ar putea descrie, pe scurt, statiunea Sozopol, situata in sudul litoralului bulgaresc, pe o peninsula stancoasa, la 34 km de Burgas si 68 km de Sunny Beach.Sozopol este dintre cele mai vechi orase de coasta din Bulgaria.Istoria acestei asezari este vizibila la tot pasul: in orasul vechi se mai vad inca zidul cetatii, turnul cetatii, mai multe monumente de cult renascentiste, case vechi si stradute inguste, pavate cu piatra cubica. Aici se pot face plimbari pe faleza sau pe stradutele inguste cu case inalte, cu garduri de piatra, acoperisuri rosii si flori la ferestre. La tot pasul, sunt terase, magazine de suveniruri si cafenele.In orasul nou, sunt construite multe hoteluri de calitate.Astfel, oferta de cazare este variata: gasiti vile si hoteluri, de la 2, la 5 stele, atat in orasul vechi, cat si in cel nou. Diferenta este ca acesta din urma ofera servicii de o calitate mai buna si mai multe facilitati: piscine, sali de sport, centre spa, terenuri de tenis, locuri de joaca pentru copii, sali de conferinte si parcari.Sunt patru plaje in Sozopol, toate cu nisip fin si amenajate cu sezlonguri, umbrelute si baruri. Unele dintre ele, insa, au la intrarea in apa si zone cu pietre.Numeroasele restaurante din Sozopol se intrec intr-o mare diversitate de specialitati culinare: bulgaresti, turcesti, grecesti sau ale altor bucatarii internationale.Portul orasului este plin de barci si yachturi. Se pot inchiria ambarcatiuni si echipament pentru pescuit pe Marea Neagra.In plus, in proximitatea Sozopolului exista alte cateva plaje excelente, unde puteti campa.In sezon , lunile iulie si august, Sozopol poate fi aglomerat. In septembrie, insa, redevine un sat pescaresc linistit, preferat de artisti si scriitori.In proximitatea Sozopolului, exista alte cateva plaje excelente, unde puteti campa.Situata in sudul litoralului bulgaresc, la poalele muntilor care parca se revarsa pe tarm, intre doua golfuri, Primorsko a fost declarata statiune balneo-climaterica, inca din anul 1953.Natura da un spectacol regal in acest loc: muntele se intalneste cu marea, padurea cu plaja, aerul de munte, tare si curat, cu briza sarata a marii.Din Primorsko sunt 50 de km pana in Burgas si 22 de km pana in Sozopol.Sunt doua plaje in Primorsko, una situata in zona de sud a statiunii, mai mica, cu intrare lina in apa si preferata de familiile cu copii, si una situata in zona de nord, ceva mai mare, dar aici apa este mai agitata, cu valuri mari.Din Primorsko se pot face excursii catre Capul Maslen Nos, care se afla la aproximativ 6 km si ofera o priveliste deosebita.Oferta de cazare este diversa si cuprinde vile si hoteluri de 2,3 si 4 stele. Unele hoteluri au Centre SPA, piscine, restaurante, baruri, parcari si practica servicii all inclusive.Kiten, orasel construit pe o peninsula, intre doua golfuri, ofera multa frumusete, liniste si ospitalitate, la preturi preponderent mici, in hoteluri si vile de 2,3 si 4 stele, multe dintre ele inconjurate de spatiu verde, cu piscina, locuri de joaca, sali de fitness, restaurante si baruri.Situat la 55 km de Burgas, Kiten dispune de doua plaje, ambele linistite, cu nisip fin, cu teren de volei si jocuri pentru copii. Se pot inchiria sezlonguri si umbrelute, hidrobiciclete si ski-jet-uri.In statiune exista cateva terenuri de tenis si fotbal, o herghelie care ofera cursuri de echitatie, sali de internet si un cinema in aer liber.Restaurantele servesc preparate bulgaresti, turcesti si rusesti, dar exista si fast-food-uri, unde se pot servi gustari.Tsarevo, cel mai sudic oras de pe litoralul bulgaresc, situat la 70 km de Burgas, se intinde pe cateva mici peninsule, care formeaza patru golfuri, de o frumusete spectaculoasa, cu zone cu maluri crestate si abrupte, cu plaje virgine si atmosfera linistita.Vecinatatea padurii face ca aerul oraselului linistit, cu doar 6300 de locuitori si stradute strajuite de copaci, sa fie puternic si curat, foarte indicat in tratarea afectiunilor pulmonare.Plaja principala din Tsarevo este destul de mica, flancata de pietre si de faleza abrupta, formata in locul unde padurea se intalneste cu marea.In Tsarevo este si un mic port, cu ambarcatiuni care fac plimbari in statiunile Lozenets si Primorsko.Daca sunteti iubitori de urcat pe munte, puteti face o excursie pe varful Papia (502 m altitudine), din apropiere, de unde sa admirati spectaculoasa panorama a statiunii.Oferta de cazare din Tsarevo cuprinde cateva hoteluri de 2, 3 si 4 stele, dar este dominata de vile si case particulare, care inchiriaza camere sau se inchiriaza cu totul.Restaurantele si terasele servesc preparate din peste si mancaruri traditionale bulgaresti sau turcesti.