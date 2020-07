EXCLUSIV Care ar trebui sa fie adevaratele preturi la cazare pe litoralul romanesc. "In varf de sezon, posibilitatea de a gasi cazare mai ieftina este in avantajul Bulgariei si al Greciei"

Litoralul romanesc, neatragator, dar plin de turisti

Investitiile in Romania lipsesc cu desavarsire

Preocupare ZERO pentru modernizare

Peste 50% din turismul de pe litoral este nefiscalizat

Managerii de hoteluri nu au educatia necesara pentru un astfel de business

Discrepanta calitate/pret este cu atat mai mare cu cat pe litoralul romanesc ne asteapta camera de hotel slab dotata, cu mobilier invechit, iar angajatii, de la cel mai mic pana la managerul de hotel, nu au nici o pregatire."Intr-adevar in varf de sezon apar unele tarife care sunt exagerat de mari comparativ cu nivelul de dotari si servicii oferit oaspetilor. Aceasta tendinta despre care se vorbeste in fiecare an poate porni de la anumite cauze. Fie se vand prea multe pachete "early-booking" la tarife reduse cu 30-50% pentru aceeasi perioada si, probabil, ca acest tarif redus ar trebui sa fie pretul corect al serviciilor oferite, fie se manifesta o tendinta evidenta de rezervari last-minute (ex.: nu se stie cum va fi vremea si se asteapta prognoza cat mai aproape de perioada de sejur pentru a fi siguri turistii ca se pot bucura de timp favorabil). Daca timpul nu este bun, un turist pe litoralul romanesc are foarte putine optiuni de petrecere a timpului liber", a declarat Mircea Draghici , Managing Director la EST Hospitality Consulting.Pe de alta parte, consultantul in turism Traian Badulescu este de parere ca avem si in Romania structuri de cazare pe litoral unde camera este de 100-200 de lei pe noapte, in sudul litoralului sau in Mamaia la inceput de sezon, dar e drept, avem si structuri de cazare unde camera sau apartamentul pot ajunge la 500-1.000 de euro pe noapte, in special in Mamaia si Mamaia Nord-Navodari."Este drept, in medie, in varf de sezon, posibilitatea de a gasi cazari mai ieftine este in avantajul Bulgariei si al Greciei. Dar aceasta si pentru ca Bulgaria si mai ales Grecia au mult mai multe structuri de cazare, un litoral mai mare si un sezon mai lung", spune Badulescu.Litoralul romanesc este destinatia turistica numarul 1 a romanilor, peste 2 milioane de turisti autohtoni alegand riviera Marii Negre an de an."Apoi, voucherele de vacanta au contribuit mult la reatragerea romanilor catre turismul intern. Nu in ultimul rand, din ce in ce mai multe pachete turistice sunt achizitionate in regim early booking, camerele ramase urmand sa fie vandute la un tarif mai ridicat. Iar daca ne referim la Mamaia Nord - Navodari, este o destinatie premium, unde merg multi turisti cu bani, pentru distractie, atat din Romania, cat si din tari precum Israel, Italia, Emiratele Arabe Unite etc", afirma Badulescu.In acest an va lua iar amploare turismul de week-end, cu rezervari facute cu putine zile inainte, ca sa nu le spun chiar "last minute". Tarifele de week-end, per noapte, sunt in general mai mari decat cele de sejur normal.De asemenea, in lipsa unor investitii in infrastructura de agrement care sa conduca laprelungirea sezonului (ex.: sali de evenimente pentru organizarea de concerte indoor, competitii sportive, conferinte si congrese, etc) si implicit la mai multe luni de operare, fiecare proprietar incearca sa-si maximizeze profitul si sa-si acopere costurile operationale in 2-3 luni de operare la capacitate maxima, mai spune specialistul."Litoralul romanesc are destul de putine camere modernizate sau constructiihoteliere noi raportate la cererea existenta. Din acest dezechilibru al cererii si ofertei pretul creste. In varf de sezon chiar daca preturile sunt ametitoare si toate camerelesunt ocupate, tot exista foarte multe cerere neacomodata care apeleaza la alte structuri de cazare nefiscalizate", mai spune Draghici.In timp ce, in Bulgaria se investea masiv in hoteluri , in Romania, turistii care veneau la mare erau muscati de haitele de caini vagabonzi."Privatizarea in turism s-a facut extrem de tarziu (2002-2003) comparative Bulgaria (1996-1998). Dupa privatizare foarte putini investitori au modernizat activele cumparate sau au investit in structuri hoteliere noi. Atunci cand Bulgaria dezvolta hoteluri pentru TUI si pentru alti mari touroperatori occidentali, in perioada 2001-2005, pe litoralul romanesc turistii germani se plangeau ca peste tot este muzica data tare si ca sunt atacati de caini fara stapan. Deci trebuie tinut cont de faptul ca noi am avut si avem de recuperat un decalaj mare", spune specialistul.Singurul segment care s-a dezvoltat a fost cel al apartamentelor noi inchiriate in regim hotelier. Abia in ultimii 5-7 ani au aparut multe structuri hoteliere noi si unele statiuni au modernizat aproape toata baza hoteliera (ex. Venus).Traian Badulescu afirma ca nici nu s-a dorit modernizarea, privatizarea litoralului pastrand ritmul privatizarii in general, la nivel national. Adica un ritm lent."In anii '90, multe hoteluri au fost date in locatie de gestiune. Privatizarea reala a inceput la noi dupa 2001-2002. Multe hoteluri au fost, initial, in anii 2000, cumparate in scop imobiliar sau doar pentru exploatarea lor imediata, fara modernizari. Iar alte hoteluri, ca sa o spun cu sinceritate, au fost construite drept a "cincea roata la caruta" de catre oameni cu afaceri si mai mari, in alte domenii", afirma consultantul in turism.De-abia in ultimii 10 ani, o parte din primii proprietari au inceput sa revanda hotelurile altor investitori care cu adevarat doresc sa dezvolte si atunci turismul romanesc de litoral a inceput sa se dezvolte."Avem foarte mult de recuperat. In ultimii 5 ani au fost construite, pe litoral, si structuri noi de cazare, in special in Mamaia Nord - Navodari dar si in sudul Litoralului. In ceea ce priveste investitorii straini in turism, acestia sunt foarte putini. Numarul lor va creste atunci cand Romania va fi mai cunoscuta pe plan extern, va avea o imagine mult mai buna si atunci cand vom avea incoming dezvoltat" afirma Badulescu.Daca va intrebati de ce la noi litoralul nu este promovat ca un tot, explicatia este una simpla: inca nu exista o unitate in ceea ce priveste coagularea unui demers comun depromovare a destinatiei "litoral". "Inca se merge pe sintagma "agenturilorstraine" care vor sa destabilizeze litoralul nostru "extrem de infloritor"", mai spune Draghici.Cu toate acestea, el estimeaza ca nivelul de nefiscalizare al turismului de litoral este de minimum 50%."Ce-i drept a mai scazut acest procent datorita impozitului specific. Cu toate acestea, exista multe dezvoltari rezidentiale care apar pe piata de inchirieri in scop turistic si nu sunt fiscalizate", afirma directorul.Potrivit lui Badulescu, turistii ar trebui sa inteleaga ca daca aleg cazare nefiscalizata, de la cei care vin cu cheia, la gara sau de pe site-uri fara sa verifice daca structurile de cazare sunt clasificate, risca mult."Risca sa nu-si mai primeasca banii inapoi daca nu sunt multumiti de conditii si sa beneficieze de conditii mai slabe de cazare. Turistii trebuie sa inteleaga ca cei nefiscalizati au tarife mai mici deoarece nu platesc taxe si impozite si nu au angajati. In schimb acestia nici nu vor oferi servicii de calitate, camerista, schimbarea lenjeriei, standarde etc. Cred ca la ora actuala, pe litoral, ponderea turismului nefiscalizat depaseste 50% din total. Este o pondere mare, tinand cont ca cei care practica turismul "la negru" ofera cazare in apartamente, case, vile", a mai spus Badulescu."As spune ca le lipseste pe de o parte un cadru legal mai favorabil pentru a putea coagula echipe operationale pe termen lung. Sezonul e prea scurt si angajatii sunt schimbati in fiecare an. Pe de alta parte, este si o mare lipsa de educatie si de know-how. Cu putine exceptii, nu cunosc multi manageri pe litoral care sa fi studiat la vreo scoala hoteliera de prestigiu sau sa fi lucrat prin mai multe hoteluri afiliate la lanturi international ca sa-si dezvolte o anume cultura a ospitalitatii si, implicit, o intelegerea fenomenului", a declarat Draghici.De aici si lipsa de viziune pe termen mediu si lung. Toata afacerea se bazeaza pe ce se realizeaza in sezonul prezent. Este o abordare cumva ca in agricultura facuta rudimentar fara mecanizare si sisteme de irigatii: daca timpul era favorabil si ploua atunci se facea o recolta buna, daca nu, atunci se astepta anul viitoar ca poate va fi mai buna vremea."Managerii de hotel au nevoie de viziune, rabdare si perseverenta. Trebuie sa gandeasca si pe termen lung, sa ofere predictibilitate afacerii. Fireste, sa-si iubeasca domeniul, sa creada in potentialul hotelului pe care in conduc. Sa asigure investitii si schimbari de la an la an. Sa fie comunicativi, sa stie sa asculte si sa aiba spiritul de a servi", a conchis Badulescu.