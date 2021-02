Imagini spectaculoase de la malul Marii Negre. Locuri in care vara abia mai ai loc sa arunci un ac, acum sunt pustii si acoperite de zapada

Pe plaja se vede un post de salvamar acoperit de zapada. Acum locul este gol, insa vara , un tanar atletic sta cu ochii pe valuri pentru a vedea daca nu cumva vreun turist are nevoie de ajutor.Un copac plin de chiciura arata impresionant pe malul marii. Crengile par invelite in zahar.Cozile din vara de la intrarea in statiunea vama veche, au dsparut. Acum totul pare pustiu.Si barcile pescarilor au ramas parasite pe tarm.Meteorologii a u emis deja o avertizare cod galben de ger in cea mai mare parte a tarii . Din cauza viscolului, mai multe drumuri au fost blocate de troiene. Politia le transmite soferilor sa nu se aventureze pe acele artere.